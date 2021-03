ಅಂಗವೈಕಲ್ಯದಿಂದ ಜನಿಸಿದ ಮಗು: ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಗಡೀಪಾರು

ಸಿಡ್ನಿ: ಅಂಗವೈಕಲ್ಯದಿಂದ ಮಗು ಜನಿಸಿರುವ ಕಾರಣ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಸರ್ಕಾರವು ಭಾರತೀಯ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಗಡೀಪಾರು ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಎಬಿಸಿ ನ್ಯೂಸ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

8 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲದಿಂದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಭಾರತೀಯ ದಂಪತಿ ಮಗನಾದ ಆರು ವರ್ಷದ ಕಯಾನ್ ಕಟ್ಯಾಲ್, ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ‘ಸೆರೆಬ್ರಲ್ ಪಾಲ್ಸಿ’ ಎಂಬ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ತುತ್ತಾಗಿದ್ದಾರೆ.

‘ನಮ್ಮ ಮಗ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಜನನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕುಗಳು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅದು ನಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ಒಡೆಯುತ್ತಿದೆ ”ಎಂದು ಅವರ ತಂದೆ ವರುಣ್ ನ್ಯೂಸ್ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ನಿವಾಸಿಗಳಾಗಲು ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ವರುಣ್ ಕುಟುಂಬ, ಅಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ತೆರೆಯಲು ಬಯಸಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಿ, ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿದೆ.

"ನಮ್ಮ ವೀಸಾ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಿರುವ ಏಕೈಕ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ”ಎಂದು ವರುಣ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

This is so heartbreaking. If Australian-born Kayaan Katyal didn't have a disability, he'd likely be an Australian permanent resident by now. Instead, he is facing deportation. Kayaan was born premature at 32 weeks with cerebral palsy. https://t.co/YkvFDWATNI pic.twitter.com/ljAO7Zj3F9

— Elaine Pearson (@PearsonElaine) March 22, 2021