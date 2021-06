ಅಧಿಕಾರ ಹೋದರೂ ಪ್ರಧಾನಿ ಕುರ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ!

ಬೆಂಗಳೂರು: ಸತತ 12 ವರ್ಷ ಅಧಿಕಾರ ಚಲಾಯಿಸಿ ಪಟ್ಟ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೇತನ್ಯಾಹು ಅವರ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.

ನೂತನ ಪ್ರಧಾನಿ ನಫ್ತಾಲಿ ಬೆನೆಟ್ ಅವರು ಭಾನುವಾರ ಸಂಸತ್ ಭವನದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸುವಾಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ನೇತನ್ಯಾಹು ಅವರು, ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಕುರ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡರು.

ಈ ವೇಳೆ ಅವರ ಆಪ್ತರೊಬ್ಬರು ಪ್ರಮಾದವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ, ನೇತನ್ಯಾಹುರನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಅವರಿಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿದ್ದ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಕೊಂಡರು. ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು Bloomberg Quicktake ಎಂಬ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ.

LOOK: Outgoing Israeli PM Benjamin Netanyahu mistakenly sat in the chair reserved for the new prime minister following the swearing-in of Israel's new government Sunday pic.twitter.com/tIc7pK3JBB

