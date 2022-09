ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ದೇಶದಲ್ಲಿ 7.6 ತೀವ್ರತೆಯ ಭಾರಿ ಭೂಕಂಪ

ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ಸಿಟಿ: ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ದೇಶದ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 7.6 ತೀವ್ರತೆಯ ಭಾರಿ ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರ ಜನರಿಗೆ ಸುನಾಮಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.

ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾವು ನೋವು, ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿಗಳು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಭೂಕಂಪವಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ಭೂಕಂಪನಶಾಸ್ತ್ರ ತಜ್ಞರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಿಚೌಕಾನ್ ರಾಜ್ಯದ ಮೊರೆಲಾಸ್‌ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ 46 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪವಾಗಿದೆ. 10 ಕಿ.ಮೀ ಅಳದಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪನ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ನೂರಾರು ಕಟ್ಟಡಗಳು ಅಲುಗಾಡಿದ್ದು, ಜನರು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಓಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ಭಯಾನಕ ಅನುಭವ ಎಂದು ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಮಿಚೌಕನ್‌ ರಾಜ್ಯ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಮುದ್ರ ತೀರಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುನಾಮಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

Water falling from a rooftop pool in #Michoacan #mexico after the #earthquake there #sismo #tsunami #mexico #earthquake #michoacan pic.twitter.com/ndRzK5bkKi

— Internet Clips 📸 (@intxrnetclips) September 19, 2022