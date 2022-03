ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಸಿಇಒ ಸತ್ಯಾ ನಾದೆಲ್ಲಾ ಮಗ ಝೈನ್‌ ಇನ್ನಿಲ್ಲ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ನ ಸಿಇಒ, ಭಾರತೀಯ ಅಮೆರಿಕನ್‌ ಸತ್ಯ ನಾದೆಲ್ಲಾ ಅವರ ಮಗ, 26 ವರ್ಷದ ಝೈನ್‌ ನಾದೆಲ್ಲಾ ಅವರು ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮೃತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಝೈನ್‌ ಅವರು ಹುಟ್ಟುವಾಗಲೇ ಸೆರೆಬ್ರಲ್‌ ಪಾಲ್ಸಿಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರು.

ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಕಚೇರಿಯು ತನ್ನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಝೈನ್‌ ಅವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮೈಲ್‌ ಕಳುಹಿಸಿದೆ ಎಂದು 'ಬ್ಲೂಮ್‌ಬರ್ಗ್‌.ಕಾಮ್‌' ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

'ಝೈನ್‌ ಅವರ ಸಂಗೀತದದ ಬಗೆಗಿನ ಅಭಿರುಚಿ, ಮನಸೆಳೆಯುವ ಮುಗುಳ್ನಗು ಸದಾ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಸೇರಿ ತನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಗಾಧ ಸಂತಸವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು' ಎಂದು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್‌ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್‌ನ ಸಿಇಒ ಜೆಫ್‌ ಸ್ಪೆರ್ರಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಜೆಫ್‌ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Deeply pained to learn of the passing away of young Zain Nadella. Condolences to Anupama Ji, @satyanadella and family. May god give them strength through this difficult time. Om Shanthi.

— N Chandrababu Naidu (@ncbn) March 1, 2022