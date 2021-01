'ಸೇವೆಗೆ ಸಿದ್ಧ', 'ಸದಾ ಜನರಿಗಾಗಿ'–ಕಮಲಾ ಹ್ಯಾರಿಸ್

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್: ಅಮೆರಿಕದ ಮೊದಲ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆಯಾಗಿ ಪದಗ್ರಹಣ ಮಾಡಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಸಂಜಾತೆ ಕಮಲಾ ಹ್ಯಾರಿಸ್, 'ಸೇವೆಗೆ ಸಿದ್ಧ' ಮತ್ತು 'ಸದಾ ಜನರಿಗಾಗಿ' ಇರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಬುಧವಾರ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್‌ನ ವೆಸ್ಟ್ ಫ್ರಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 56 ವರ್ಷದ ಕಮಲಾ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಅಮೆರಿಕದ 46ನೇ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆಯಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು.

It's an honor to be your Vice President. pic.twitter.com/iM3BxJzz6E

— Vice President Kamala Harris (@VP) January 20, 2021