ಮಾಸ್ಕೋ (ರಷ್ಯಾ): ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಟ್ರಯಲ್‌ನ ದತ್ತಾಂಶಗಳ ಎರಡನೇ ಮಧ್ಯಂತರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ ರಷ್ಯಾದ ಕೋವಿಡ್‌-19 ಲಸಿಕೆ 'ಸ್ಪುಟ್ನಿಕ್-ವಿ' ಶೇ. 95ರಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎಂದು ಅದರ ತಯಾರಕ ಸಂಸ್ಥೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಮೊದಲ ಡೋಸ್‌ನ 28 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಶೇ. 91.4ರಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದರೆ, 42 ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಶೇ. 95ರಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಷ್ಯಾದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯ, 'ಗಮಲೇಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ' ಮತ್ತು 'ರಷ್ಯಾದ ನೇರ ಹೂಡಿಕೆ ನಿಧಿ' (ಆರ್‌ಡಿಐಎಫ್) ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಲು ಬಳಸಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆ ತಿಳಿಸಿಲ್ಲ.

ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಉಚಿತ: ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ 10 ಡಾಲರ್‌ಗೂ ಕಡಿಮೆ

'ರಷ್ಯಾದ ಸ್ಪುಟ್ನಿಕ್‌-ವಿ ಲಸಿಕೆಯ ಒಂದು ಡೋಸ್‌ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಡಾಲರ್‌ಗಳಿಂತಲೂ (ಭಾರತದಲ್ಲಿ ₹740) ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ರಷ್ಯಾದ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ,' ಎಂದು 'ಸ್ಪುಟ್ನಿಕ್‌-ವಿ' ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಎರಡು ಡೋಸ್‌ಗಳು ಅಗತ್ಯವಿದೆ.

