ಕೀವ್: ಯುದ್ಧಪೀಡಿತ ಉಕ್ರೇನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ 40 ಮಂದಿ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪೋಲೆಂಡ್‌ನತ್ತ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ.

ಸ್ವದೇಶಕ್ಕೆ ಮರಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ 40 ಮಂದಿ ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ತಂಡ ಉಕ್ರೇನ್–ಪೋಲೆಂಡ್‌ ಗಡಿಯತ್ತ ತೆರಳುತ್ತಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕಾಲೇಜು ಬಸ್ಸಿನ ಮೂಲಕ ಗಡಿಯಿಂದ 8 ಕಿ.ಮೀ.ದೂರದ ವರೆಗೂ ಬಿಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರು ಕಾಲ್ನಡಿಗೆ ಮೂಲಕ ಗಡಿಯತ್ತ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ‘ಎಎನ್‌ಐ’ ಸುದ್ದಿಸಂಸ್ಥೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭೀತಿ ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಸೈರನ್‌, ಯುದ್ದ ವಿಮಾನಗಳ ಹಾರಾಟ....

ಪೋಲೆಂಡ್ ದೇಶದ ಗಡಿ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದ್ದು, ಆ ದೇಶದ ಮೂಲಕ ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಾಪಸಾಗಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Ukraine | A group of around 40 Indian medical students of Daynlo Halytsky Medical University, Lviv walk towards the Ukraine-Poland border for evacuation. They were dropped around 8 kms from the border point by a college bus.

(Source: An Indian medical student from the group) pic.twitter.com/L3JttzjVDY

— ANI (@ANI) February 25, 2022