ಕೀವ್: ಉಕ್ರೇನ್‌ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾನವೀಯ ಕಾರಿಡಾರ್‌ಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಉಕ್ರೇನ್ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿರುವುದಾಗಿ ಗುರುವಾರ (ಮಾ. 10) ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಜನರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಹತ್ತು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕದನ ವಿರಾಮವನ್ನು ಉಕ್ರೇನ್ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು 'ದಿ ಕೀವ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್' ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

'ನಾವು ಟ್ರೊಸ್ಟಿನೆಟ್ಸ್‌, ಕ್ರಾಸ್ನೋಪಿಲ್ಯಾ ಹಾಗೂ ಸುಮಿ ನಗರಗಳಿಂದ ಪೊಲ್ಟಾವಾ ನಗರದ ಕಡೆಗೆ ಮಾನವೀಯ ಕಾರಿಡಾರ್‌ಗಳನ್ನು ತೆರಯಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಉಕ್ರೇನ್ ಉಪ ಪ್ರಧಾನಿ ಇರ್ಯಾನ್ ವೆರೆಶ್ಚುಕ್‌ ಹೇಳಿರುವುದಾಗಿ 'ಸ್ಪುಟ್ನಿಕ್' ಸುದ್ದಿಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.

ಮರಿಯುಪೋಲ್, ವೊಲ್ನೊವಾಖಾ, ಇಝಿಯುಮ್, ಬುಕಾ, ಬೊರೊದ್ಯಾಂಕ, ಇರ್ಪಿನ್ ಮತ್ತು ಹೊಸ್ಟೊಮೆಲ್‌ ನಗರಗಳಿಂದಲೂ ಕಾರಿಡಾರ್‌ ಕಾರ್ಯಾಚರಿಸಲಿವೆ ಎಂದೂ ಇರ್ನಾನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Deputy Prime Minister of #Ukraine Iryna Vereshchuk announced the opening of seven humanitarian corridors.

— NEXTA (@nexta_tv) March 10, 2022