ಗಾಜಾ ಪಟ್ಟಿ: ಭೀಕರ ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡ– 21 ಮಂದಿ ಸಾವು

ಜೆರುಸಲೆಮ್: ಗಾಜಾ ಪಟ್ಟಿಯ ಪಾರ್ಟಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, 21 ಜನರು ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಬೆಂಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡವನ್ನೆಲ್ಲ ಆವರಿಸಿ ಭಾರಿ ಸಾವುನೋವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಉತ್ತರ ಗಾಜಾದ ಜಬಾಲಿಯದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿರುವ ಈ ಅವಘಡ ಇಸ್ರೇಲಿ-ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನಿಯನ್ ಸಂಘರ್ಷದ ಹಿಂಸಾಚಾರವನ್ನು ಮೀರಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಜಾದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಭೀಕರ ಅವಘಡಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.

ಪಾರ್ಟಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ನೊಳಗೆ ಗ್ಯಾಸೋಲಿನ್ ಶೇಖರಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದದ್ದು ಬೆಂಕಿಯ ಕೆನ್ನಾಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು, ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಎಂದು ಗಾಜಾದ ಆಂತರಿಕ ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದೂ ಅದು ಹೇಳಿದೆ.

