ಭಾನುವಾರ, 12 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಾಂಧವ್ಯ ಬೆಸೆಯುವ ಭಂಡಾರ ಜಾತ್ರೆ

ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಎಸ್ ಚಿನಕೇಕರ
Published : 12 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 0:32 IST
Last Updated : 12 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 0:32 IST
ಭಂಡಾರ ಜಾತ್ರೆಯ ನೋಟ 
ಕರ್ನಾಟಕ-ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ನಡುವೆ ಭಂಡಾರ ಜಾತ್ರೆಗಳು ಬಾಂಧವ್ಯ ಬೆಸೆಯುವ ಕೊಂಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಎರಡೂ ರಾಜ್ಯಗಳ ಜನರ ನಡುವಿನ ಬಾಂಧವ್ಯ ಇಂತಹ ಜಾತ್ರೆಗಳಿಂದ ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ
ಶಿವಪ್ರಸಾದ ದೇವರು, ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ಸಿದ್ಧಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠ ಚಿಂಚಣಿ.
ಅರಿಸಿನಕ್ಕೆ ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡುವ ಉರಿಯೂತ ನಿವಾರಿಸುವ ಕೀಲುಗಳ ಬಿಗಿತನ ತಡೆಯುವ ಹಾಗೂ ಚರ್ಮದ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಭಂಡಾರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವುದೇ ಆಚರಣೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಇರಬಹುದು ಎಂದೆನಿಸುತ್ತದೆ
ರವೀಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ ಕೇರೂರ
ಅರಸಿನದಲ್ಲಿ ಮಿಂದ ಭಕ್ತರು 
North KarnatakaFestivalsFestival of Karnatakasiddeshwara jathre

