ಶನಿವಾರ, 10 ಜನವರಿ 2026
Homeart culture article features
Ganga Dynasty: ಕೌತುಕದಿ 'ಮದಗಜ'ದ ಬೆನ್ನೇರಿ...

ಸಂಧ್ಯಾ ಹೆಗಡೆ
Published : 10 ಜನವರಿ 2026, 19:30 IST
Last Updated : 10 ಜನವರಿ 2026, 19:30 IST
ಗಂಗ ರಾಜರ ಕಾಲದ ಅಪರೂಪದ ನಾಣ್ಯ ಅಧ್ಯಯನನಿರತ ಮಂಗಳೂರಿನ ಎಂ.ಪ್ರಶಾಂತ್‌ ಶೇಟ್‌

ಗಂಗ ರಾಜರ ಕಾಲದ ಅಪರೂಪದ ನಾಣ್ಯ ಅಧ್ಯಯನನಿರತ ಮಂಗಳೂರಿನ ಎಂ.ಪ್ರಶಾಂತ್‌ ಶೇಟ್‌ 

ಗಂಗ ರಾಜರ ಕಾಲದ ಅಪರೂಪದ ನಾಣ್ಯ ಸಂಗ್ರಹದೊಂದಿಗೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ಎಂ.ಪ್ರಶಾಂತ್‌ ಶೇಟ್‌  ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ : ಫಕ್ರುದ್ದೀನ್ ಎಚ್
ಗಂಗರ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ನಾಣ್ಯಗಳ ಮುಮ್ಮುಖ ಹಾಗೂ ಹಿಮ್ಮುಖದ ನೋಟ
KannadaCoinsHistoryCoins CollectionsGanga dynasty

