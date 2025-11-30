ಬೆಂಕಿಕಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಲೆಯ ಕಿಚ್ಚು..!

<p>ಬೆಂಕಿ ಅಂದರೆ ಭಯ ಯಾರಿಗಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ? ಅದರಲ್ಲೂ ಮಕ್ಕಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿಕಡ್ಡಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರಂತೂ ಪೋಷಕರಿಗೆ ದಿಗಿಲಾಗುವುದು ಖಚಿತ. ಹೀಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿಪೊಟ್ಟಣ, ಬೆಂಕಿಕಡ್ಡಿಗಳಿಂದ ದೂರ ಇರಲು ಹೆತ್ತವರು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಅವುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಸುಳಿಯದಂತೆ ಸದಾ ನಿಗಾ ಇಡುತ್ತಾರೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಮಕ್ಕಳು ಬೆಂಕಿಕಡ್ಡಿಗಳನ್ನು ಆಟಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ, ಅದರಿಂದ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಸಿದಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪೋಷಕರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೈಗುಳ, ದಂಡನೆ ಶತಸಿದ್ಧ. ಆದರೆ ಕಲಾವಿದ ಜಯಸಿಂಹ ಜೋಶಿ ಅವರ ಬಾಲ್ಯದ ಅನುಭವ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನ ಹಾಗೂ ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರ. ತಂದೆ ನರಸಿಂಗ ಆಚಾರ್, ಇವರ ಕೈಗೆ ಖುದ್ದು ಬೆಂಕಿಕಡ್ಡಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕಲೆಯ ಕಿಚ್ಚನ್ನು ಹೊತ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು! ಜಯಸಿಂಹ ಜೋಶಿ ಕಡ್ಡಿಗಳನ್ನು ಗೀರಿ ಬೆಂಕಿಯೊಂದಿಗೆ ಸರಸ ಆಡುವ ಬದಲು ಅವುಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆಯ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಾಧನವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ.</p>.<p>‘ನಾನಾಗ ಏಳನೇ ತರಗತಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದೆ. ಅಂದು ಶಾಲೆಗೆ ರಜೆ ಇತ್ತು. ಪೌರೋಹಿತ್ಯ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೊರಟ್ಟಿದ್ದ ಅಪ್ಪನೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಟಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಹೊರಟು ನಿಂತೆ. ಅಪ್ಪನೋ ಪೌರೋಹಿತ್ಯ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಕಳೆದು ಹೋಗಿದ್ದರು. ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬೇಸರವಾಗ ತೊಡಗಿತು. ಅಪ್ಪನ ಬಳಿ ಇದ್ದ ಬೆಂಕಿಕಡ್ಡಿ ಪೊಟ್ಟಣವನ್ನು ಒಯ್ದು ಒಂದೆಡೆ ಕುಳಿತೆ. ಒಂದೊಂದೇ ಬೆಂಕಿಕಡ್ಡಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ ನನ್ನ ಮನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದ ಕೃಷ್ಣನ ರೂಪಕ್ಕೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದೆ. ನನ್ನ ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಬಂದ ಅಪ್ಪ ಸುತ್ತಲೂ ಹರಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಬೆಂಕಿಕಡ್ಡಿಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಕೋಪಗೊಂಡರು. ಮರುಕ್ಷಣ ಬೆಂಕಿಕಡ್ಡಿಗಳಿಂದಲೇ ರಚಿಸಿದ ಕೃಷ್ಣನ ಆಕರ್ಷಕ ಚಿತ್ರ ಕಂಡು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡರು. ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಹುರಿದುಂಬಿಸಿದರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಬೆಂಕಿಕಡ್ಡಿಗಳನ್ನು ಕಲಾಕೃತಿಗಳ ರಚನೆಗೆ ಬಳಸುತ್ತಾ, ಕಲೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಬಂದೆ’ ಎನ್ನುತ್ತಾ ಜಯಸಿಂಹ ಜೋಶಿ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಬೆಂಕಿಕಡ್ಡಿಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಕಲಾಕೃತಿ ರಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಮಗ್ನರಾದರು.</p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಜಯಸಿಂಹ ಜೋಶಿ, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಕರ್ನೂಲ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆದೋನಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಡಿನಾಡು ದೊಡ್ಡ ಹರಿವಾಣದವರು. ಎಳವೆಯಿಂದಲೇ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಆಗಿದ್ದ ಜಯಸಿಂಹ ಜೋಶಿ ಚಿತ್ರಕಲೆ, ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ, ಪಕ್ಷಿ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಯನ ಹೀಗೆ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೆಂಕಿಕಡ್ಡಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಗಮ್ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮಾಡುವ ಆಕರ್ಷಕ ಕಲಾಕೃತಿಗಳು ಮನಸೂರೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇವರ ಚಿಂತನೆಗಳು, ಮೂರ್ತ ಮತ್ತು ಅಮೂರ್ತ ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಬೆಂಕಿಕಡ್ಡಿಗಳ ಮೂಲಕ ಕಲಾಕೃತಿಗಳಾಗಿ ಅನಾವರಣಗೊಂಡು ಕಲಾರಾಧಕರ ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿಕಡ್ಡಿಗಳೇ ಕಲೆಯ ಪ್ರಧಾನ ವಸ್ತು. ಅಗತ್ಯ ಬಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಕಲಾಕೃತಿಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪುವ ಹಾಗೆ ಮೆರಗು ನೀಡುವ ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹದವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಸೂಕ್ತ ಬಣ್ಣದ ಕಾಗದಗಳು, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬಣ್ಣಗಳ ನಾಜೂಕು ಲೇಪನವೂ ಇಂತಹ ಕಲಾಕೃತಿಗಳ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ನೂರ್ಮಡಿಸುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಇನ್ನು ಪ್ರತಿ ಕಲಾಕೃತಿಗಳು ಇವರಲ್ಲಿ ಅರಿವು, ಕಲೆಯ ಹರಿವು ಹಾಗೂ ಸೃಜನಶೀಲತೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿವೆ. ಇವರ ಕಲಾಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಗಮನಸೆಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಂದೇಶ ನೀಡುವ ಜಾಣ್ಮೆ ತೋರಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಸರ ಜಾಗೃತಿ, ಸಂಬಂಧ- ಬಾಂಧವ್ಯಗಳ ಮಹತ್ವ, ಆರೋಗ್ಯದ ಕಳಕಳಿ, ನೆಲದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಜೀವನ ಶೈಲಿ, ರಾಷ್ಟ್ರಭಕ್ತಿ ಹೀಗೆ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಾ ಪ್ರೌಢಿಮೆ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಂಕಿಕಡ್ಡಿಗಳ ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿರುವ ಇವರು, ಅವುಗಳನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು, ಕೋಲ್ಕತ್ತ, ಮುಂಬೈ, ಮೈಸೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ‘ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್' ನಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ‘ಮಿಸ್ಟರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್’ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶಂಸೆಗೂ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಬೆಂಕಿಕಡ್ಡಿ ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಣಾತವಾಗಿರುವ ಜಯಸಿಂಹ ಜೋಶಿ ಸಂವೇದನಾಶೀಲ ಕಲಾವಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>