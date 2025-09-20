ಶುಕ್ರವಾರ, 19 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homeart culture article features
ADVERTISEMENT

ಸ್ಪಂದನ ಅಂಕಣ: ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿದರೆ ಬೊಜ್ಜು ಕರಗುವುದೇ?

ಡಾ.ವೀಣಾ ಭಟ್ಟ
Published : 19 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 21:23 IST
Last Updated : 19 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 21:23 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
pregnancy

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT