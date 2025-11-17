<p><strong>ಕೈರೊ:</strong> ಒಲಿಂಪಿಯನ್ ಗುರ್ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಸೋಮವಾರ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಐಎಸ್ಎಸ್ಎಫ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ಸ್ನ ಪುರುಷರ 25 ಮೀ. ಸೆಂಟರ್ ಫೈರ್ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಜಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಅದರೊಂದಿಗೆ, 13 ಪದಕಗಳನ್ನು (3 ಚಿನ್ನ, 6 ಬೆಳ್ಳಿ, 4 ಕಂಚು) ಗೆದ್ದ ಭಾರತ ತಂಡವು ಪದಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದೊಂದಿಗೆ ಅಭಿಯಾನ ಮುಗಿಸಿತು. 21 ಪದಕ (12 ಚಿನ್ನ, 7 ಬೆಳ್ಳಿ, 2 ಕಂಚು) ಗೆದ್ದ ಚೀನಾ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದರೆ, ಕೊರಿಯಾ 14 ಪದಕಗಳೊಂದಿಗೆ (7 ಚಿನ್ನ, 3 ಬೆಳ್ಳಿ, 4 ಕಂಚು) ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿತು.</p>.<p>ಗುರ್ಪ್ರೀತ್ ಅವರು ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ 584 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ (ಪ್ರಿಸಿಷನ್: 288, ರ್ಯಾಪಿಡ್: 296) ಸಂಪಾದಿಸಿದರು. ಇಷ್ಟೇ ಅಂಕ (ಪ್ರಿಸಿಷನ್: 291, ರ್ಯಾಪಿಡ್: 293) ಪಡೆದಿದ್ದ ಉಕ್ರೇನ್ನ ಪಾವ್ಲೊ ಕರೊಸ್ಟಿಲೊವ್ ಸ್ವರ್ಣ ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಫ್ರೆಡ್ರಿಕಿ ಯಾನ್ ಪಿಯರ್ ಲೂಯಿಸ್ (583 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್) ಕಂಚು ಗೆದ್ದರು.</p>.<p>ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಭಾರತದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಶೂಟರ್ ಹರ್ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ (577 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್) ಒಂಬತ್ತನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವುದರೊಂದಿಗೆ ಪದಕ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>