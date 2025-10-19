ಮೊದಲ ಓದು | ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿನ ಅನುಭವ ಕಥನ

<p>ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ತುತ್ತಾದ ತಾಯಿಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ವೇಳೆ, ಅವರೊಂದಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದ 16 ವರ್ಷದ ಮಗಳೊಬ್ಬಳು ಕಂಡ ಜೀವನ ಚಿತ್ರಣವೇ ‘ಕೀಮೋ’</p>.<p>ಲೇಖಕಿ ಫಾತಿಮಾ ರಲಿಯಾ ಅವರು ಕೀಮೋ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಚಿತ್ರಣವನ್ನಷ್ಟೇ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ವೇಳೆ ತಾವು ಗಮನಿಸಿದ, ಅನುಭವಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಬದುಕಿನ ಅನುಭವಗಳನ್ನು, ಕಂಡ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಗೆಗಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ, ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ರೀತಿಯ ಜತೆಗೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕುಟುಂಬದ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳೊಬ್ಬಳ ಶಿಕ್ಷಣದ ಕನಸು, ಅದಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಸೆಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವ ತಾಯಿಯ ಕಥನ ಇಲ್ಲಿದೆ.</p>.<p>ತೆರೆದಗಣ್ಣಿಗೆ ಸಾವಿನ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಥೆಗಳು ಕಾಣುತ್ತವೆ ಎನ್ನುವಂತೆ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಂತಹ ಗಂಭೀರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೂ, ಲೇಖಕಿಗೆ ಗೀತಕ್ಕ, ಅಮನ್ ದೀಪ್, ಚಾಂದಜ್ಜಿಯರಂತಹ ವಿಭಿನ್ನ ಬದುಕಿನ ದರ್ಶನವಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರ ಬದುಕು, ಲೇಖಕಿಯ ಬದುಕಿನಲ್ಲೂ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಯಮಯಾತನೆಯ ಬದುಕು ಕೂಡ, ಹೇಗೆ ಬದುಕಿನ ದಾರಿಯನ್ನು, ಆಲೋಚಿಸುವ ಕ್ರಮವನ್ನು, ಜೀವನ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿತು ಎನ್ನುವ ಅಂಶಗಳು ಆಸಕ್ತಿ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತವೆ.</p>.<p>ಪುಸ್ತಕದ ಬೆನ್ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ರಹಮತ್ ತರೀಕೆರೆಯವರು ಹೇಳಿರುವಂತೆ, ಇಲ್ಲಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಬದಲಿಸಿದರೆ, ಎಲ್ಲ ದೇಶದ, ಎಲ್ಲ ಕಾಲದ ಮನುಷ್ಯರ ಕಥನವೂ ಆಗುವಂತೆ ಅರಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಗಂಭೀರತೆ, ನೋವು, ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಕಠೋರತೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಲೇ, ಅವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಗೆದ್ದು ಬದುಕಬಹುದು ಎನ್ನುವುದು ಕೃತಿಯ ಆಶಯ.</p>.<p>ಪುಸ್ತಕ: ಕೀಮೋ (ಅನುಭವ ಕಥನ) </p><p>ಲೇ: ಫಾತಿಮಾ ರಲಿಯಾ</p><p>ಪ್ರ: ಜೀರುಂಡೆ ಪುಸ್ತಕ</p><p>ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ: 120</p><p>ಬೆಲೆ: ₹160</p><p>ಫೋನ್ ನಂ: 9742225779</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>