ಮೊದಲ ಓದು: ಚೇತೋಹಾರಿ ಚಿತ್ರ–ಕಥೆ

<p>ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿರುವ ಬಸವರಾಜು ಮೇಗಲಕೇರಿ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಕುರಿತ ಬರಹಗಳ ಸಂಕಲನ ‘ಸಿನೆಮಾ ಬಂಡಿ’. 2008 ರಿಂದ 2025 ರ ವರೆಗೆ ವಿವಿಧ ಪತ್ರಿಕೆ, ವೈಬ್ಸೈಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಬರಹಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಚಿತ್ರಗಳು, ಬೆಳ್ಳಿ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ಎನ್ನುವ ಮೂರು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡಿಕೊಂಡಿವೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಟರು, ನಿರ್ದೇಶಕರು, ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಜತೆಗೆ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗ್ರಾಹಕ, ಹಾಡುಗಾರ, ಪೋಸ್ಟರ್ ಡಿಸೈನರ್ ಕೂಡ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದವರ ಜತೆಗೆ ಹಿಂದಿ, ತಮಿಳು, ಬಂಗಾಳಿ ಚಿತ್ರಗಳ ಸಾಧಕರ ಕಥೆಯೂ ಇದೆ. ಹಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಎಲಿಜಬೆತ್ ಟೇಲರ್, ನಟ ಜೀನ್ ಹ್ಯಾಕ್ಮನ್ ಕುರಿತ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳಿವೆ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಬಣ್ಣಿಸಿದಷ್ಟೇ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಮಹತ್ವ ಕುರಿತೂ ಲೇಖಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಸಿನಿಮಾಗಳ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ‘ಕಸ್ತೂರಿ ನಿವಾಸಿ’, ‘ಕಬಡ್ಡಿ’ ಮುಂತಾದ ಚಿತ್ರಗಳಿರುವಂತೆ, ತಮಿಳಿನ ‘ವಾಗೈ ಸೂಡ ವಾ’, ಕುರ್ದಿಶ್ ಭಾಷೆಯ ‘ಬೇಕಾಸ್’, ಆಸ್ಕರ್ ವಿಜೇತ ‘ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್’, ಕುರೋಸವಾನ ‘ಫಿಯರ್’, ಸ್ಟೀವನ್ ಸ್ಪೀಲ್ಬರ್ಗ್ನ ‘ಲಿಂಕನ್’, ಬ್ರೆಜಿಲ್ನ ‘ಮಿಸ್ ಯು ದೆಮ್’, ಡೇನಿಷ್ ಭಾಷೆಯ ‘ದ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ವಿಥ್ ದ ನೀಡಲ್’ ಹೀಗೆ ಪ್ರಪಂಚದ ವಿವಿಧ ದೇಶ, ವಿಭಿನ್ನ ಭಾಷೆಗಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚಿತ್ರಗಳ ಪರಿಚಯವಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಚಲನಚಿತ್ರ ಅಕಾಡೆಮಿಯು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ‘ಬೆಳ್ಳಿಹೆಜ್ಜೆ’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಭಾಗಗಳ ಹಿರಿಯರ ಕುರಿತ ಲೇಖನಗಳು ಕೃತಿಯ ಮೂರನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿವೆ. </p>.<p>ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಲವು ಭಾಷೆಗಳ, ವಿಭಿನ್ನ ವಿಭಾಗಗಳ ಸಾಧಕರ ಬದುಕನ್ನು ಲೇಖಕರು ವಿಶಿಷ್ಟ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಲೇಖಕರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಬಹುತೇಕ ಚಿತ್ರಗಳು, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನ ಹಲವರಿಗೆ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಪರಿಚಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಸಿನಿಮಾ ಚರಿತ್ರೆಯ ಭಾಗವಾದ ಈ ಚಿತ್ರಗಳ, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಕತೆಗಳು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಜತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿರುವ ಚಿತ್ರಗಳು ಚೇತೋಹಾರಿ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತವೆ. </p>.<p>ಸಿನೆಮಾ ಬಂಡಿ </p><p>ಲೇ: ಬಸವರಾಜು ಮೇಗಲಕೇರಿ </p><p>ಪ್ರ: ಪಲ್ಲವ </p><p>ಸಂ: 8880087235</p>