ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಕವನ: ಮಾಂಗಟ್ಟೆ ಹಕ್ಕಿ

<p>ನನ್ನೊಳಗೊಬ್ಬಳು ಹೆಣ್ಣಿದ್ದಳು<br>ಅದೆಂಥಾ ಹಠಮಾರಿ<br>ಹದಿ ಅರಿವಿರದ ಹೆಣ್ಣು<br>ಗುಟುಕು ಪ್ರೀತಿಗೆ ನನ್ನೆದೆ ಗೂಡಲ್ಲಿ ಕೂತ ಮಾಂಗಟ್ಟೆ* ಅವಳು</p>.<p><br />ಪ್ರತಿ ಸಲದ ಭೇಟಿಗೆ<br />ನನ್ನಿಷ್ಟದ ಉಡುಗೆ-ತೊಡುಗೆ<br />ಮುಂಜಾವಿನ ಶುರುವಿಗೂ<br />ರಾತ್ರಿಯ ಕೊನೆಗೂ<br />ಮೊದಲ ಶುಭ ಸಂದೇಶ ಕೊಟ್ಟವಳು<br />ಅದು ಇದು, ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ</p>.<p><br />ಆಗಾಗ ಬರೆವ ಕವನದ ಸಾಲಿಗೆ<br />ಸಲಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು<br />ಕಾಡಿಸಿ-ಪೀಡಿಸಿ ಕೈ ತೋಳುಗಳ ಅಂಟಿಸಿ<br />ನಡೆವ ತವಕಕ್ಕೆ ಅದೆಷ್ಟು ರಿಂಗಣಗಳು<br />ಕೂಸು ತಾಯ್ಗತ್ತಂತೆ ಅವಳು ನನಗಾಗಿ</p>.<p><br />ನಾನು ಬೆಳೆದಂತೆ<br />ನನ್ನ ಅಹಮ್ಮಿಕೆಯ ಉಪೇಕ್ಷೆಗೆ<br />ಮೌನಕ್ಕೋದವಳು<br />ನನ್ನೊಲವಿಗಾಗಿ ಇದ್ದವಳು ಹೊರಟೇ ಬಿಟ್ಟಳು<br />ನನ್ನೆದೆಯೊಳಗೆ ಪ್ರಾಣಬಿಟ್ಟು</p>.<p><br />ದುರಂತ<br />ಅವಳದೋ? ನನ್ನದೋ?</p>.<p><br />(*ಮಾಂಗಟ್ಟೆ [Hornbill] ಹೆಣ್ಣು ಗೂಡಲ್ಲೇ ಉಳಿದು ಗಂಡು ತರುವ ಆಹಾರ ಮಾತ್ರ ತಿನ್ನುವ ಪಕ್ಷಿ, ಗಂಡು ಪಕ್ಷಿ ಮರಳಿ ಬಾರದೆ ಇದ್ದರೆ ಗೂಡಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಣ ಬಿಡುತ್ತದೆ.)</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>