ಶನಿವಾರ, 25 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homeastro vastu astrology
ADVERTISEMENT

ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರ ಯಾವ ಬೆರಳಿಗೆ ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಶುಭ, ಅಶುಭ ಫಲಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ

ಲ್.ವಿವೇಕಾನಂದ ಆಚಾರ್ಯ
ಎಲ್.ವಿವೇಕಾನಂದ ಆಚಾರ್ಯ
Published : 25 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 10:18 IST
Last Updated : 25 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 10:18 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
GoldAstrologyring

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT