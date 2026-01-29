ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಕುಜನ ಸಂಚಾರ; ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಯಮ ಅಗತ್ಯ

<p>ಭಾರತೀಯ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಕುಜ (ಮಂಗಳ) ಶಕ್ತಿ, ಧೈರ್ಯ, ಹೋರಾಟ, ಕೋಪ ಮತ್ತು ತ್ವರಿತ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಸಂಕೇತ. ಇದೇ ಕುಜನು 2026ರ ಫೆಬ್ರುವರಿ 22ರವರೆಗೆ ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಉಚ್ಛ (ಪರಮೋಚ್ಚ) ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿರುವುದು, ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮತ್ತು ಸವಾಲಿನ ಸಂಚಾರವಾಗಿದೆ. </p><p><strong>ಕುಜ ಉಚ್ಛ ಸ್ಥಿತಿಯ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಮಹತ್ವ</strong></p><p>ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಕುಜನು ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಶಿಸ್ತು, ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಸಾಧನೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಈ ಶಕ್ತಿ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಫಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಒಳಗಿನಿಂದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ, ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಮನೋಭಾವದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.</p>.ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಕುಜ ಸಂಚಾರ; ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ, ಸಂಯಮದ ಕಾಲ.ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಕುಜ ಸಂಚಾರ; ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಧರ್ಮಪರೀಕ್ಷೆಯೇ?.<p><strong>ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದು</strong></p><p>‘ಉಚ್ಚಸ್ಥೋ ಮಂಗಳೋ ವಿರೋಧೇನ ಫಲದಃ’</p><p><strong>ಅರ್ಥ</strong>: ಉಚ್ಛ ಸ್ಥಿತಿಯ ಕುಜನು ವಿರೋಧದ ಮೂಲಕ ಫಲ ನೀಡುತ್ತಾನೆ.</p><p><strong>ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಗೆ ಕುಜ ಸಂಚಾರದ ಸ್ಥಾನ – ಸಪ್ತಮ ಭಾವ</strong></p><p>ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಿಂದ ನೋಡಿದರೆ ಮಕರ ರಾಶಿ ಸಪ್ತಮ ಭಾವದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. </p><ul><li><p>ವಿವಾಹ ಮತ್ತು ದಾಂಪತ್ಯ</p></li><li><p>ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ</p></li><li><p>ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಬಂಧ</p></li><li><p>ಕಾನೂನು ವ್ಯವಹಾರ</p></li><li><p>ಶತ್ರುಗಳು</p><p>ಇವುಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಉಚ್ಛ ಕುಜ ಸಂಚರಿಸುವುದರಿಂದ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.</p></li></ul><p><strong>ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ...</strong></p><p>‘ಸಪ್ತಮೇ ಮಂಗಳೋ ಕಲಹಕಾರಕಃ’</p><p><strong>ಅರ್ಥ:</strong> ಸಪ್ತಮ ಭಾವದಲ್ಲಿರುವ ಕುಜನು ಕಲಹಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.</p><p><strong>ದಾಂಪತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ</strong></p><p>ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಮಾತಿನ ಕಠಿಣತೆ, ಅಹಂಕಾರ, ಅನುಮಾನ ಮತ್ತು ಕೋಪದಿಂದ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳೂ ದೊಡ್ಡ ಕಲಹಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ವಿವಾಹ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ ಅಥವಾ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು.</p><p>ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ನಂಬಿಕೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ, ಲಾಭ ಹಂಚಿಕೆ ಕುರಿತ ವಾದಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಸಹನೆ, ಮೌನ ಮತ್ತು ಸಂಯಮವೇ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಆಯುಧಗಳು.</p>.ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಕುಜ ಸಂಚಾರ; ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ತಿರುವು.<p><strong>ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಜೀವನ</strong></p><p>ಸಪ್ತಮ ಭಾವದ ಉಚ್ಛ ಕುಜ ಸಂಚಾರವು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಎದುರು ನಿಲ್ಲುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ, ಮಾರಾಟ, ಕಾನೂನು, ರಾಜಕೀಯ ಹಾಗೂ ರಕ್ಷಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಮನೋಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳು, ಗ್ರಾಹಕರು ಅಥವಾ ಪಾಲುದಾರರೊಂದಿಗೆ ವಾಗ್ವಾದ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಮಿತಭಾಷೆ ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯ.</p><p><strong>ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ವಿಚಾರಗಳು</strong></p><p>ಈ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಕಾನೂನು ವಿಚಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಒಪ್ಪಂದಗಳು, ಕಾನೂನು ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಚ್ಚರ ಅಗತ್ಯ. </p><p>ಹಠಾತ್ ಖರ್ಚುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು; ಆದರೂ ಪರಿಶ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಆದಾಯವನ್ನು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.</p><p><strong>ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ</strong></p><p>ಕುಜನು ಉಚ್ಛ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರಕ್ತದ ಒತ್ತಡ, ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿತ ತೊಂದರೆ, ತಲೆನೋವು ಮತ್ತು ಅಪಘಾತದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೋಪದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಮತ್ತು ಯಂತ್ರೋಪಕರಣ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಾಗರೂಕತೆ ಅಗತ್ಯ.</p><p><strong>ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ಸಂಘರ್ಷ</strong></p><p>ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರು ಸ್ವಭಾವತಃ ಭಾವನಾತ್ಮಕರು. ಈ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿನ ಅಶಾಂತಿ, ಅಸಮಾಧಾನ ಮತ್ತು ಅತಿಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಅನಗತ್ಯ ಅನುಮಾನ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು ಒಳಿತು.</p><p>ಧ್ಯಾನ, ಜಪ ಮತ್ತು ಮೌನಾಭ್ಯಾಸ ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ.</p><p><strong>ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮಗಳು </strong></p><p>ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಉಚ್ಛ ಕುಜ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಪಾಲನೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.</p><p><strong>ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತ ವಾಕ್ಯ:</strong></p><p>‘ಮಂಗಳಶಾಂತಿಃ ಸಹನೆಯಾ ಸಿದ್ಧ್ಯತಿ’</p><p><strong>ಪರಿಹಾರಗಳು</strong></p><ul><li><p>ಪ್ರತಿ ಮಂಗಳವಾರ ಹನುಮಾನ್ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ</p></li><li><p>‘ಓಂ ಕುಜಾಯ ನಮಃ’ ಮಂತ್ರ 108 ಬಾರಿ ಜಪ</p></li><li><p>ಕೆಂಪು ಬಟ್ಟೆ, ಕೆಂಪು ಬೇಳೆ ದಾನ</p></li><li><p>ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೌನ ಮತ್ತು ಸಹನೆ</p></li><li><p>ಕೋಪ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹಾಗೂ ಧರ್ಮಪಾಲನೆ</p></li></ul><p><strong>ಅಂತಿಮ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಸಂದೇಶ – ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಗೆ</strong></p><p>2026ರ ಫೆಬ್ರುವರಿ 22ರವರೆಗೆ ನಡೆಯುವ ಮಕರ ರಾಶಿಯ ಉಚ್ಛ ಕುಜ ಸಂಚಾರವು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಕಾಲ.</p><ul><li><p>ಸಹನೆ ಇದ್ದರೆ – ಸಂಬಂಧ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ</p></li><li><p>ಕೋಪ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ – ಕಲಹ</p></li><li><p>ಸಂಯಮ ಇದ್ದರೆ – ವಿಜಯ</p></li></ul><p>‘ಸಪ್ತಮ ಭಾವದ ಉಚ್ಛ ಕುಜನು, ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸಂಯಮದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ.’</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>