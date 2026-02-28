ಶನಿವಾರ, 28 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homeastro vastu vaastu

Vastu Tips: ಸೌಂದರ್ಯ ಅರಸುವ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬೇಕು ಶಿಲ್ಪಿಯ ಸಲಹೆ

ಸವಿತಾ ಕುಮಾರಿ ಕೆ.
Published : 28 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 13:17 IST
Last Updated : 28 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 13:17 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
vastuAstrology

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT