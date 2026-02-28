Vastu Tips: ಸೌಂದರ್ಯ ಅರಸುವ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬೇಕು ಶಿಲ್ಪಿಯ ಸಲಹೆ

<p>ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮಂದಿ ನಾನಾ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳ ಸರಪಳಿಯಲ್ಲೇ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೂ ಆ ಹೋರಾಟಗಳ ನಡುವೆಯೇ ಸೌಂದರ್ಯ ಅರಸುತ್ತಾ ಆನಂದ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಓಮ್ಮೆ ಮನುಸ್ಸು ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದರೆ, ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ, ಬದ್ಧವಾಗಿರುವುದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಗುಣ. ಸುಖದ ಅನ್ವೇಷಣೆ ನಿರಂತರ. ಅದು ಬಟ್ಟೆಯಾಗಿರಲಿ, ವಸ್ತುವಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಮನೆಯೇ ಆದರೂ ಸರಿ.</p><p><strong>ನಾನು ಸರಿ ಎನ್ನುವ ಮನೋಭಾವಾಗಳ ಸಮ್ಮಿಲನವೇ ವೃಷಭ ರಾಶಿ.</strong> </p><p>ಪೃಥ್ವಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಬಲವಾದ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವ ವೃಷಭರಾಶಿ, ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಸದಾ ಬಯಸುತ್ತದೆ. ಶುಕ್ರ ಈ ರಾಶಿಯ ಆಧಿಪತಿ. ಸಹಜವಾಗಿಯೇ, ಸೌಂದಾರ್ಯ ಒಂದು ಪ್ರಬಲವಾದ ಗುಣ ಹಾಗೂ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಾಗಿದೆ. ಹೀಗಿರುವ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರು ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.</p><p>ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಮಣ್ಣು, ಪ್ರಕೃತಿ ಸೋಂಪಾಗಿರುವ ನಿವೇಶನಗಳು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೊಂದುತ್ತದೆ. ಉತ್ತರ–ದಕ್ಷಿಣ ಜಾಗಗಳು ಇವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ತಮ. ಅಂಗಳ ಅಥವಾ ಮನೆಯ ಸುತ್ತ ಜಾಗ, ಈ ರಾಶಿಗೆ ಹಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮೇಲಿನ ಮಹಡಿಗಳಾದರೆ, ಉತರ–ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಕನಿಗಳು ಹಿತ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಶಾಖ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬೇಡವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಚಿಕ್ಕದಾದರೂ ಸರಿ, ಚೊಕ್ಕವಾಗಿರುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. </p><p>ಈ ರಾಶಿಯ ಗುಣ ಹಾಗೂ ಪೃಥ್ವಿಯ ತತ್ವವು, ಯಜಮಾನನ ಅಥವಾ ಯಜಮಾನಿಯ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಲವಾಗಿದ್ದರೂ ಕುಜನ ಪಾತ್ರವನ್ನೂ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಸ್ವಭಾವಿಕವಾಗಿಯೇ ವ್ಯವಹಾರ ಮನೋಭಾವ ಹೊಂದಿರುವ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರು ಉತ್ತಮವು ಹಾಗೂ ಅಗ್ಗವು ಆಗಿರುವುದನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾ, ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. </p><p>ಪ್ರಭಲವಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿಲ್ಲದೆ, ಇವರು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಲು ಹಿಂಜರಿಯುವರು. ಈ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ಮುಂದಾದಾಗ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. </p><p>ವಾಸ್ತುಶಾಸ್ತ್ರವು, ಈ ರೀತಿಯ ಯಜಮಾನ ಮತ್ತು ಜಾಗಕ್ಕೆ, ವೃಷಭಾಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇವರು ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ಕೊಡಬೇಕು. ವ್ಯವಹಾರದ ಜಾಗಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯ ಜಾಗಗಳು ಹೆಚ್ಚು ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಸೂಕ್ತ.ತಂಪಾದ ಗಾಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವವಿರಬೇಕು. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>