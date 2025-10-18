<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ವಾಹನ ತಯಾರಿಕಾ ಕಂಪನಿ ಟಿವಿಎಸ್ ಮೋಟರ್, ತನ್ನ ಹೊಸ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ‘ಟಿವಿಎಸ್ ಅಪಾಚೆ ಆರ್ಟಿಎಕ್ಸ್’ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಕಂಪನಿಯು ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಟಿವಿಎಸ್ ಅಪಾಚೆ ಆರ್ಟಿಎಕ್ಸ್ನ ಪರಿಚಯಾತ್ಮಕ ಬೆಲೆ ₹1.99 ಲಕ್ಷ. ಹೊಸ ವಾಹನವು ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಸವಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಲು ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ.</p>.<p>ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಬೈಕ್ ಸವಾರಿ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗಾಗಿ ಈ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಹೊಂದಿದ್ದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಜೆನ್ ಟಿವಿಎಸ್ ಆರ್ಟಿ-ಎಕ್ಸ್ಡಿ4 ಎಂಜಿನ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಮೊದಲ ವಾಹನ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: 4 ರೈಡ್ ಮೋಡ್ಗಳು (ಅರ್ಬನ್, ರೇನ್, ಟೂರ್ ಮತ್ತು ರ್ಯಾಲಿ), ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರುವ 5 ಇಂಚಿನ ಟಿಎಫ್ಟಿ ಕ್ಲಸ್ಟರ್, ಡಿಆರ್ಎಲ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಕ್ಲಾಸ್- ಡಿ ಹೆಡ್ಲ್ಯಾಂಪ್, ಕ್ರೂಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಲೀನಿಯರ್ ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, 5- ವೇ ಬ್ಲೂಟೂತ್ನೊಂದಿಗೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಮಿರರಿಂಗ್, ಟೈರ್ ಪ್ರೆಶರ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (ಬಿಟಿಓ) ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. </p>.<p>ಈ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ 5 ಬಣ್ಣದ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮೂರು ವೇರಿಯಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>