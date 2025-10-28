<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ಕಳೆದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸುಧಾರಣೆಯಿಂದ ಕಾರುಗಳ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಗಿತ ಕಂಡರೂ, ಈ ಖರೀದಿದಾರರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಶೇ 82 ರಷ್ಟು ಗ್ರಾಹಕರು ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಲಾಭಗಳೊಂದಿಗೆ ಉನ್ನತ ದರ್ಜೆಯ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನ ವರದಿಯೊಂದು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ.</p><p>SmyttenPulse AI ಎಂಬ ಸಂಸ್ಥೆ ಸುಮಾರು 5 ಸಾವಿರ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ತನ್ನ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಅಧ್ಯಯನ ವರದಿ ನೀಡಿದೆ.</p><p>ಹೀಗೆ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಿದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಎಸ್ಯವಿ ಕಾರುಗಳೇ ನೆಚ್ಚಿನ ಆಯ್ಕೆಗಳಾಗಿತ್ತು. ತೆರಿಗೆ ಉಳಿತಾಯದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೊಂದಿಗೆ ಉನ್ನತ ದರ್ಜೆಯ, ಉತ್ತಮ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ಹಾಗೂ ಪ್ರಿಮೀಯಮ್ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಕೊಂಡವರೇ ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ.</p><p>ಅದರಲ್ಲೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು SmyttenPulse AI ಸಂಸ್ಥೆ ವರದಿ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ.</p><p>ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರು ಜಿಎಸ್ಟಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅದು ತಿಳಿಸಿದೆ.</p><p>ಶೇ 28 ರಷ್ಟಿದ್ದ ಕಾರುಗಳ ಮೇಲಿನ ಜಿಎಸ್ಟಿಯನ್ನು ಶೇ 18ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>