ಕವನವಿಲ್ಲ, ವಚನಗಳಿಲ್ಲ; ಹೂಡಿಕೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂತ್ರವಷ್ಟೇ ನಿರ್ಮಲಾ ಜಪ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ವರ್ಷಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ತವರು ರಾಜ್ಯ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಾಂಚೀವರಂ ಸೀರೆಯುಟ್ಟು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ಭಾನುವಾರ ಸತತ 9ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಆಯವ್ಯಯ ಮಂಡಿಸಿದರು.</p><p>85 ನಿಮಿಷಗಳ ಬಜೆಟ್ ಭಾಷಣವನ್ನು 'ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮತ್ತು ಮಹಾತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೀಯ' ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಗುರು ರವಿದಾಸ್ ಅವರ ಜಯಂತಿ ಮತ್ತು ಮಾಘ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಶುಭ ದಿನದಂದು ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ಭಾಷಣ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಬಾರಿಯ ಭಾಷಣದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕವನವಾಗಲೀ, ವಚನವಾಗಲೀ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನೇರವಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ, ಅಭಿವೃದ್ದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತು ಆರಂಭಿಸಿದರು.</p><p>ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಬಜೆಟ್ ಭಾಷಣ ಆರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಬಿಜೆಪಿ ಸದಸ್ಯರು ಮಾತು, ಮಾತಿಗೂ, ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಟೇಬಲ್ ತಟ್ಟಿದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿತ್ತು. </p><p>ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳು 'ಜೈ ಸಂವಿಧಾನ' ಎಂದು ಕೂಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು 'ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ', ವಂದೇ ಮಾತರಂ', 'ಹರ್ ಹರ್ ಮಹಾದೇವ್' ಎಂದು ಕೂಗಿ ಕೌಂಟರ್ ನೀಡಿದರು. </p><p>ಬಜೆಟ್ ಭಾಷಣ ಮುಗಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಟೀಕಿಸಲಾರಂಭಿಸಿದ್ದವು. ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ಕೇರಳದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸದಸ್ಯರೊಬ್ಬರು ಎದ್ದು, 'ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದರು. </p><p>ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಸಚಿವೆ, 'ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನೇತೃತ್ವದ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರವು ಇಬ್ಬಗೆಯ ನೀತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸದೆ, ಮಾತಿಗಿಂತ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಿದೆ, ಜನಪ್ರಿಯತೆಗಿಂತ ಸುಧಾರಣೆಯತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿದೆ' ಎಂದರು.</p><p>ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯದ ಹೊಸ ಕಚೇರಿಯಾದ ಕರ್ತವ್ಯ ಭವನದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾದ ಮೊದಲ ಬಜೆಟ್ ಈ ವರ್ಷದ್ದಾಗಿದೆ.</p>