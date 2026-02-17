ದತ್ತಾಂಶ ಕೇಂದ್ರ | ₹9 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆ: ಅದಾನಿ ಸಮೂಹದಿಂದ ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವ ಭಾರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ದತ್ತಾಂಶ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು 2035ರೊಳಗೆ 100 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ (ಸರಿಸುಮಾರು ₹9.07 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ) ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಅದಾನಿ ಸಮೂಹ ಹೇಳಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಹೂಡಿಕೆಯು ಸರ್ವರ್ ತಯಾರಿಕೆ, ಕ್ಲೌಡ್ ವೇದಿಕೆಗಳು, ಪೂರಕವಾಗಿರುವ ಇತರ ಉದ್ಯಮಗಳ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಒಟ್ಟು 150 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ (₹13.60 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ) ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅದಾನಿ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಹೇಳಿದೆ.</p>.<p>‘ಇಂಧನ ಹಾಗೂ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ನಡುವಿನ ಸಮತೋಲನದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸುವ ದೇಶಗಳು ಮುಂದಿನ ದಶಕವನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿವೆ’ ಎಂದು ಅದಾನಿ ಸಮೂಹದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗೌತಮ್ ಅದಾನಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p class="bodytext">‘ಎ.ಐ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಗ್ರಾಹಕ ಆಗಿ ಮಾತ್ರವೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನ, ನಿರ್ಮಾತೃವಿನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ರಫ್ತುದಾರನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರಲಿದೆ’ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p class="bodytext">ಅದಾನಿ ಸಮೂಹವು ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಗಿಗಾವಾಟ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ದತ್ತಾಂಶ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಗೂಗಲ್ ಕಂಪನಿಯ ಜೊತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ದತ್ತಾಂಶ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಮೈಕ್ರೊಸಾಫ್ಟ್ ಜೊತೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಹೊಂದಿದೆ.</p>.<p class="bodytext">ಅದಾನಿ ಸಮೂಹವು ತನ್ನ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು 55 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ (₹4.98 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ) ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಿದೆ.</p>.<p class="bodytext">ಸಮೂಹವು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿರುವ ದತ್ತಾಂಶ ಕೇಂದ್ರವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ‘ಇಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ಉತ್ಪಾದನೆ, ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಸಮೂಹವು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p class="bodytext">ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿನ ಎ.ಐ. ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಇಂಧನದ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದಾನಿ ಸಮೂಹವು ಈ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಬೇಕಿರುವ ಇಂಧನವನ್ನು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಇಂಗಾಲದ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಶೂನ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿಕೊಂಡು ಒದಗಿಸುವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ.</p>.<p class="bodytext">ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಪೂರೈಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅದಾನಿ ಸಮೂಹವು, ಮಹತ್ವದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಪರಿವರ್ತಕಗಳು, ಗ್ರಿಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ಇನ್ವರ್ಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಅಗತ್ಯ ಉಪಕರಣಗಳ ದೇಶಿ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಪಾಲುದಾರರ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>