<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ವೊಡಾಫೋನ್ ಐಡಿಯಾ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅನುಕೂಲಕರ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಒಟ್ಟು ವರಮಾನ (ಎಜಿಆರ್) ಪಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಸಡಿಲಿಕೆ ಕೋರಿ ಭಾರ್ತಿ ಏರ್ಟೆಲ್ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಸಮೀಪಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿಯ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.ಸ್ಟಾರ್ಲಿಂಕ್ ಜೊತೆ ಏರ್ಟೆಲ್, ಜಿಯೊ ಒಪ್ಪಂದ: ದೇಶದ ಭದ್ರತೆಗೆ ಅಪಾಯ; ಕಾಂಗ್ರೆಸ್.<p>ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿಗಳ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಎಜಿಆರ್ ಪಾವತಿಯನ್ನು ಮರುಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸೋಮವಾರ ಹೇಳಿತ್ತು. ಇದು 2016–17ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಲ್ಲ ಎಂದಿತ್ತು.</p><p>ಈ ಹಿಂದೆ ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿಗಳ 2016–17ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಬಾಕಿ ಇರುವ ₹ 5,606 ಕೋಟಿ ಎಜಿಆರ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮರುಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿತ್ತು.</p>.ಸಂಪಾದಕೀಯ Podcast | ಎಜಿಆರ್: ಸಮಾಧಾನಕರ ತೀರ್ಪು, ಶುಲ್ಕ ಮರುಹೊಂದಾಣಿಕೆಗೆ ಸಕಾಲ.<p>ಪರವಾನಗಿ ದರ, ತರಂಗಾಂತರ ಶುಲ್ಕ ಸೇರಿ ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿಗಳು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಿರುವ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಒಟ್ಟು ವರಮಾನ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ.</p><p>ಎಜಿಆರ್ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ಪುನರ್ಪರಿಶೀಲನೆ ಕೋರಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ ಈ ತೀರ್ಪು ನಮಗೆ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಈಗ ಎಜಿಆರ್ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಮರುಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೋರ್ಟ್ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಸಮೀಪಿಸಿ ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ಭಾರ್ತಿ ಏರ್ಟೆಲ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಎಂ.ಡಿ ಗೋಪಾಲ್ ವಿಠಲ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p> .ಮೊಬೈಲ್ ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಅನಿವಾರ್ಯ ಎಂದ ಕ್ರಿಸಿಲ್.