ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಚದರ ಅಡಿ ₹7,388: ಮನೆ ಬೆಲೆ ಶೇ 19ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಎಂಟು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳ ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆಯು 2025ರಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ 19ರವರೆಗೆ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಶೇ 12ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಸಲಹಾ ಸಂಸ್ಥೆ ನೈಟ್ ಫ್ರಾಂಕ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳ ಮಾರಾಟ ಶೇ 1ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆ ಆಗಿದೆ. 2025ರಲ್ಲಿ 3,48,207 ಮನೆಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಗೃಹ ಸಾಲದ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ ದರ ಇಳಿಕೆ, ಸದೃಢ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಹಣದುಬ್ಬರ ಇಳಿಕೆಯಂತಹ ಅಂಶಗಳು ಮನೆಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನೆರವಾಗಿವೆ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ.</p>.<p>'ಮನೆಗಳ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳದ ನಡುವೆಯೂ ಮಾರಾಟವು ಮುಂದುವರಿದಿದೆ' ಎಂದು ನೈಟ್ ಫ್ರಾಂಕ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಸಿಎಂಡಿ ಶಿಶಿರ್ ಬೈಜಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮನೆಗಳ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯರ (ಎನ್ಆರ್ಐ) ಕೊಡುಗೆ ಶೇ 15ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ದಶಕದ ಹಿಂದೆ ಈ ಪ್ರಮಾಣ ಒಂದಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. 2026ರಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳ ಮಾರಾಟವು ಆಶಾದಾಯಕ ಆಗಿರಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳ ಮಾರಾಟವು ಶೇ 1ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಆಗಿದ್ದು, 97,188 ಮನೆಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 55,373 ಮನೆಗಳ ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದು, ಮನೆಗಳ ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ 12ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಚದರ ಅಡಿ ಬೆಲೆ ₹7,388 ಇದೆ.</p>.<p>ಪುಣೆ (ಶೇ 3), ದೆಹಲಿ–ಎನ್ಸಿಆರ್ (ಶೇ 9), ಕೋಲ್ಕತ್ತದಲ್ಲಿ (ಶೇ 3) ಮನೆಗಳ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ (ಶೇ 4), ಅಹಮದಾಬಾದ್ (ಶೇ 2) ಮತ್ತು ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಶೇ 12ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಮಾರಾಟವಾಗದೆ ಉಳಿದ 5.77 ಲಕ್ಷ ಮನೆ: 2025ರಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಏಳು ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗದೆ ಉಳಿದ ಮನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 5.77 ಲಕ್ಷ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಆಸ್ತಿ ಸಲಹಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಅನರಾಕ್ ವರದಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಿಳಿಸಿತ್ತು.</p>