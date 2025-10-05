ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಬೆಲೆ ಶೇ 10ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ: ಅನರಾಕ್

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ಗೆ ಕೊನೆಗೊಂಡ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಆಸ್ತಿಗಳ ಬೆಲೆಯು ವಾರ್ಷಿಕ ಶೇಕಡ 10ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡಿದೆ ಎಂದು ಆಸ್ತಿ ಸಲಹಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಅನರಾಕ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವ ಅಂಕಿ–ಅಂಶಗಳು ಹೇಳಿವೆ.</p>.<p>ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪರ್ಗಳಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಆಗುವ ಖರೀದಿಗಳಲ್ಲಿ (ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ) ಬೆಲೆಯು ಈ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಚದರ ಅಡಿ ಬೆಲೆಯು ₹8,100 ಇದ್ದಿದ್ದು ಈ ಬಾರಿ ₹8,870ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ.</p>.<p>ದೆಹಲಿ – ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ (ದೆಹಲಿ–ಎನ್ಸಿಆರ್) ವಸತಿ ಆಸ್ತಿಗಳ ಬೆಲೆಯು ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ 24ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ, ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಐಷಾರಾಮಿ ವರ್ಗದ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ದುದು ಈ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಅನರಾಕ್ ಹೇಳಿದೆ.</p>.<p>ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಜುಲೈ–ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ–ಎನ್ಸಿಆರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಆಸ್ತಿಗಳ ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆಯು ಚದರ ಅಡಿಗೆ ₹7,200ರಷ್ಟು ಇತ್ತು. ಇದು ಈ ವರ್ಷದ ಜುಲೈ–ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ₹8,900ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಗುರುಗ್ರಾಮ, ನೊಯಿಡಾ, ಗ್ರೇಟರ್ ನೊಯಿಡಾ, ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್ ಪ್ರದೇಶಗಳು ದೆಹಲಿ–ಎನ್ಸಿಆರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ವಸತಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಾಗಿವೆ.</p>.<p class="bodytext">ದೇಶದ ಏಳು ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದಾಗ ವಸತಿ ಆಸ್ತಿಗಳ ಬೆಲೆಯು ಶೇ 9ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡಿದೆ ಎಂದು ಅನರಾಕ್ ಹೇಳಿದೆ. ಏಳು ನಗರಗಳ ಪೈಕಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚಿನ (ಶೇ 24ರಷ್ಟು) ಪ್ರಮಾಣದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಆಗಿರುವುದು ದೆಹಲಿ–ಎನ್ಸಿಆರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ. </p>.<p class="bodytext">‘ಗುಣಮಟ್ಟದ ವಸತಿ ಆಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆಯು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಇರುವುದನ್ನು ದೆಹಲಿ–ಎನ್ಸಿಆರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಕ್ರಿಸುಮಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಶೋಕ್ ಕಪೂರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p class="bodytext">ಅನರಾಕ್ ನೀಡಿರುವ ಅಂಕಿ–ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್–ಜೂನ್ ಅವಧಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಜುಲೈ–ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಯು ಏಳು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ 1ರಿಂದ ಶೇ 3ರವರೆಗೆ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>