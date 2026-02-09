ಆ್ಯಪ್‌ ಬಳಸಿ ಯುಪಿಐ ಮೂಲಕ ಪಿಎಫ್ ಹಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಘಟನೆಯ (ಇಪಿಎಫ್ಒ) ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ನಂತರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಯುಪಿಐ ಮೂಲಕ ನೇರವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಗಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆ್ಯಪ್ ಒಂದನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ಹೇಳಿವೆ.</p>.<p>ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಭಾಗವನ್ನು ಯುಪಿಐ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಹಿಂಪಡೆಯುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಆದರೆ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗವು ಪಿ.ಎಫ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿಯಲಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಈ ಆ್ಯಪ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ಪಿ.ಎಫ್ ಖಾತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕವೇ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಈಗ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಸದಸ್ಯರು ಯುಎಎನ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅಥವಾ ಉಮಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ ಬಳಸಿ ಪಿ.ಎಫ್ ಖಾತೆಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳ ಮೂಲಕ ಕೆಲವು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p class="bodytext">ಹೊಸ ಆ್ಯಪ್ ಬಳಕೆಗೆ ಲಭ್ಯವಾದ ನಂತರವೂ ಉಮಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ ಮತ್ತು ಯುಎಎನ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮೂಲವೊಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದೆ. ಹೊಸ ಆ್ಯಪ್, ಇಪಿಎಫ್ಒ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನೀಡಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.</p>.<p class="bodytext">ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಪ್ ಬಳಸಿ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಖಾತೆಯಿಂದ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಲಭ್ಯ ಇರುವ ಮೊತ್ತ ಎಷ್ಟು ಎಂಬುದನ್ನು ಕೂಡ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು. ಅವರು ತಮ್ಮ ವಹಿವಾಟು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಯುಪಿಐ ಪಿನ್ ಸಂಖ್ಯೆ ನಮೂದಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p class="bodytext">ಈಗ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 100 ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಈ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವಾಲಯವು ಈ ಆ್ಯಪ್ಅನ್ನು ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>