<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಭಾರತ್ ಸಂಚಾರ ನಿಗಮ ಲಿಮಿಟೆಡ್ಗೆ (ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್) ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚವಾಗಿ ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ₹6,982 ಕೋಟಿ ನೀಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಂವಹನ ಖಾತೆ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಪೆಮ್ಮಸಾನಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>2019ರಲ್ಲಿ ₹69 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿಯನ್ನು ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ನ ಪುನಶ್ಚೇತನಕ್ಕಾಗಿ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. 2022ರಲ್ಲಿ ₹1.64 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಮತ್ತು 2023ರಲ್ಲಿ ₹89 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿಯನ್ನು 4ಜಿ ಹಾಗೂ 5 ಜಿ ತರಂಗಾತರ ಹಂಚಿಕೆಗಾಗಿ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ದೇಶದೆಲ್ಲೆಡೆ 4ಜಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಈ ನೆರವು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜುಲೈ 31ರ ವೇಳೆಗೆ ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ 96,300 ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 4ಜಿ ಸೇವೆ ಅಳವಡಿಸಿದೆ.</p>