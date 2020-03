ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಪೇಮೆಂಟ್‌ ಬಳಸಿ: ಮೋದಿ ಸಲಹೆ 

ಬೆಂಗಳೂರು: ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್‌ ವ್ಯಾಪಿಸುತ್ತಿರುವ, ಅದನ್ನು ತಡೆಯಲೆಂದು ಜನತಾ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಜನ ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವುದಿದ್ದರೂ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಪೇಮೆಂಟ್‌ ಮಾರ್ಗ ಬಳಸುವುದು ಸೂಕ್ತ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

This is the time to ensure Social Distancing.

Digital Payments help you do that. Let’s listen to these stalwarts and adopt digital payments. #PaySafeIndia @NPCI_NPCIhttps://t.co/qsNcs0EhKIhttps://t.co/imtK8x98XThttps://t.co/yzKPHiXEvDhttps://t.co/TMuZdPqR2O

— Narendra Modi (@narendramodi) March 22, 2020