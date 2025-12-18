ಗುರುವಾರ, 18 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homebusinesscommerce news
ADVERTISEMENT

ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕ್ರಾಂತಿ: ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬೈ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಆವಿಷ್ಕಾರದ ಉದ್ದೇಶವೇನು?

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 18 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 9:20 IST
Last Updated : 18 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 9:20 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Onlinegoogle payAxis bankBankingCredit CardsDebit Card

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT