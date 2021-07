ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆ, ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆ

ನವದೆಹಲಿ: ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ತೈಲ ಮಾರಾಟ ಕಂಪನಿಗಳು ಸೋಮವಾರ (ಜು.12) ಇಂಧನ ದರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ. ಕಳೆದ ಎರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಲೀಟರ್‌ಗೆ 14-16 ಪೈಸೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ ದರ ಲೀಟರಿಗೆ 28-30 ಪೈಸೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ ದರ ಲೀಟರಿಗೆ ₹ 106.59 ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್‌ ದರ ₹ 97.18ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ ದರ ಲೀಟರಿಗೆ ₹ 107.20 ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್‌ ₹ 97.29ಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ ಲೀಟರಿಗೆ ₹ 104.58 ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್‌ ದರ ಲೀಟರಿಗೆ ₹ 95.09ನಷ್ಟಿದೆ.

Delhi | The price of petrol & diesel in Delhi is at Rs 101.19 per litre & Rs 89.72 per litre respectively today

Expenses are rising each day for the common man Recently, milk prices have also been increased. Urge the government to reduce prices on fuel, says a local pic.twitter.com/eopju0aqhS

— ANI (@ANI) July 12, 2021