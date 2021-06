ಇಂದೂ ಏರಿದೆ ತೈಲ ಬೆಲೆ: ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಲೀಟರ್‌ ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ ₹108, ಡೀಸೆಲ್‌ ₹101

ನವದೆಹಲಿ: ಭಾನುವಾರ ದೇಶಾದಾದ್ಯಂತ ಇಂಧನ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ ದರ ₹108.37 ಕ್ಕೆ ಏರಿದ್ದರೆ, ಲೀಟರ್‌ ಡೀಸೆಲ್ ₹101.12 ಆಗಿದೆ.

ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಈಗ ₹103.36 ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಲೀಟರ್‌ ₹95.44 ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಶನ್ ತಿಳಿಸಿದೆ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್‌ಗೆ ₹97.22 ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಲೀಟರ್‌ಗೆ ₹87.97ಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಇನ್ನು ಬೋಪಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ ಲೀಟರ್‌ಗೆ ₹105.43, ಡೀಸೆಲ್ ಲೀಟರ್‌ಗೆ ₹96.65ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ.

ರಾಜ್ಯ ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಲೀಟರ್‌ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ದರ ₹100.47, ಡೀಸೆಲ್‌ ₹93.26 ಆಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮೈಸೂರು, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ ನೂರರ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ.

ಭಾನುವಾರ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್‌ ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ ಮೇಲೆ 28 ಪೈಸೆ, ಡೀಸೆಲ್‌ ಮೇಲೆ 30 ಪೈಸೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

After remaining steady for a day, fuel prices increase again.

Petrol & diesel prices per litre - 97.22/litre & Rs 87.97/litre respectively in Delhi, Rs 105.43/litre & 96.65/litre in Bhopal, Rs 103.36/litre & Rs 95.44/litre in Mumbai and Rs 99.28/litres & Rs 93.30/litre in Patna pic.twitter.com/iBEsMSyvLm

— ANI (@ANI) June 20, 2021