Gold & Silver Price | ಚಿನ್ನದ ದರ ₹960, ಬೆಳ್ಳಿ ₹2,600 ಏರಿಕೆ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ಇಲ್ಲಿನ ಚಿನಿವಾರ ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಧಾರಣೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ (ಶೇ 99.9ರಷ್ಟು ಪರಿಶುದ್ಧತೆ) ದರವು ₹960ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿ ₹1,40,400ರಂತೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ. ಬೆಳ್ಳಿ ದರವು ಕೆ.ಜಿಗೆ ₹2,600ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ, ₹2.44 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ ಎಂದು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸರಾಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>'ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಿಕೊಲಸ್ ಮಡೂರೊ ಅವರನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದರಿಂದ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆಯಾದ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಖರೀದಿಗೆ ಮುಂದಾದರು. ಇದು ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣ' ಎಂದು ಮಿರಾಯ್ ಅಸೆಟ್ ಶೇರ್ಖಾನ್ನ ಸರಕು ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಪ್ರವೀಣ್ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಗೆ ಉಂಟಾದ ಬೇಡಿಕೆ, ಹೆಚ್ಚಿದ ಹೂಡಿಕೆ, ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿನ ಅಡಚಣೆ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ ರಾಜಕೀಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಬೆಳ್ಳಿ ದರ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣ' ಎಂದು ಕೋಟಕ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ನಿಧಿ ನಿರ್ವಾಹಕ ಸತೀಶ್ ದೊಂಡಪಾಟಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>