ರಫ್ತು ವಹಿವಾಟು ಉತ್ತೇಜನಕ್ಕೆ ಹಲವು ಕ್ರಮ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ದೇಶದ ರಫ್ತು ವಹಿವಾಟು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಲು ಇ–ವಾಣಿಜ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರಫ್ತುದಾರರಿಗೆ ಸಾಲದ ನೆರವು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಶುಕ್ರವಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.</p><p>ರಫ್ತು ಉತ್ತೇಜನಕ್ಕೆ ರೂಪಿಸಿರುವ ₹25,060 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯೋಜನೆಯು 10 ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಆ ಪೈಕಿ ಮೂರನ್ನು ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಡಿಜಿಟಲ್ ವೇದಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸರಕುಗಳನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡುವವರಿಗೆ ನೆರವು ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯವು ಬಡ್ಡಿ ರಿಯಾಯಿತಿಯ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ಖಾತರಿ ಸಹ ಸಿಗಲಿದೆ.</p>.<p>ಇ–ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ₹50 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ನೆರವು, ಸಾಲದ ಶೇ 90ರಷ್ಟು ಮೊತ್ತದವರೆಗೆ ಖಾತರಿಯ ಸೌಲಭ್ಯ ಇರಲಿದೆ.</p>.<p>ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರಕುಗಳ ದಾಸ್ತಾನು ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ ನೆರವು ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ₹5 ಕೋಟಿವರೆಗೆ ಸಾಲ, ಸಾಲದ ಶೇ 75ರಷ್ಟು ಮೊತ್ತದವರೆಗೆ ಖಾತರಿ, ಶೇ 2.75ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ಆದರೆ ಬಡ್ಡಿ ರಿಯಾಯಿತಿಯು ವಾರ್ಷಿಕ ₹15 ಲಕ್ಷದ ಮಿತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>