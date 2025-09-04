New GST Rules: ಇನ್ಮುಂದೆ ಐಪಿಎಲ್‌ ಟಿಕೆಟ್‌ ದರ ದುಬಾರಿ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ (ಜಿಎಸ್ಟಿ) ದರಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮುಂಬರುವ ಆವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (ಐಪಿಎಲ್) ಪಂದ್ಯಗಳ ಟಿಕೆಟ್ ದರ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ.</p><p>ಕ್ಯಾಸಿನೊ, ರೇಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಐಪಿಎಲ್ ರೀತಿಯ ಆಟಗಳ ಟಿಕೆಟ್ಗೆ ಶೇ 40 ರಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.</p><p>ಐಪಿಎಲ್ ಟಿಕೆಟ್ಗಳ ಬೆಲೆ ₹500 ಇದ್ದರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ಶೇ 28 ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸೇರಿದರೆ ₹640 ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಶೇ 40ರಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಟಿಕೆಟ್ ದರ ₹700 ಆಗಲಿದೆ.</p><p>ಹೊಸ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿಯಾಗಿರುವ ಆಟಗಳಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ದರ ₹500ರ ಇದ್ದರೆ ತೆರಿಗೆಯಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ₹500ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ ಶೇ 18ರಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ ಇರಲಿದೆ.</p><p>ಐಪಿಎಲ್ ಅನ್ನು ಐಷಾರಾಮಿ ಸರಕುಗಳ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>