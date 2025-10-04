ಶನಿವಾರ, 4 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ದೇಶದ ಸರ್ಕಾರಿ, ಖಾಸಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳ ಸಾಲ ನೀಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಳ!

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ಠೇವಣಿ, ವಹಿವಾಟು ಮೊತ್ತ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು
ಪಿಟಿಐ
Published : 4 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 14:56 IST
Last Updated : 4 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 14:56 IST
