Australian Open Badminton 2025: ಎಂಟರ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಶೆಟ್ಟಿ, ಲಕ್ಷ್ಯ

<p><strong>ಸಿಡ್ನಿ:</strong> ಯುವತಾರೆ ಆಯುಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಅನುಭವಿ ಲಕ್ಷ್ಯ ಸೇನ್ ಅವರು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಓಪನ್ ಸೂಪರ್ 500 ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜಯಗಳಿಸಿ ಎಂಟರ ಘಟ್ಟ ತಲುಪಿದರು. ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಫೈನಲ್ ಮುಖಾಮುಖಿ ಸಜ್ಜಾದರು.</p>.<p>ಡಬಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಪಡೆದಿರುವ ಸಾತ್ವಿಕ್ಸಾಯಿರಾಜ್ ರಣಕಿರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಚಿರಾಗ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೂ ಸಹ ಎಂಟರ ಘಟ್ಟ ತಲುಪಿದರು. ಈ ಜೋಡಿ 21–18, 21–11 ರಿಂದ ತೈವಾನ್ನ ಸು ಚಿಂಗ್ ಹೆಂಗ್– ವು ಗುವಾನ್ ಜೋಡಿಯನ್ನು 37 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಣಿಸಿತು.</p>.<p>ಸಾತ್ವಿಕ್– ಚಿರಾಗ್ ಅವರು ಮುಂದಿನ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಐದನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಫಜರ್ ಅಲ್ಫಿಯಾನ್– ಮುಹಮ್ಮದ್ ಶೊಯಿಬುಲ್ ಫಿಕ್ರಿ (ಇಂಡೊನೇಷ್ಯಾ) ಜೋಡಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ.</p>.<p>ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಓಪನ್ ಸೂಪರ್ 300 ಟೂರ್ನಿಯ ವಿಜೇತರಾಗಿದ್ದ ಆಯುಷ್ 21–17, 21–16 ರಿಂದ ನಾಲ್ಕನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಕೊಡೈ ನರವೋಕಾ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದರು. ಈ ಪಂದ್ಯ 68 ನಿಮಿಷಗಳವರೆಗೆ ನಡೆಯಿತು. 20 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಆಯುಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಇದು ವಿಶ್ವ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ 9ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಜಪಾನ್ ಆಟಗಾರ ವಿರುದ್ಧ ಈ ವರ್ಷದ ಎರಡನೇ ಗೆಲುವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಏಳನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಲಕ್ಷ್ಯ ಸೇನ್ ಮತ್ತೊಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಗೇಮ್ಗಳನ್ನು ಕಂಡ 63 ನಿಮಿಷಗಳ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ತೈವಾನ್ನ ಚಿ ಯು ಜೆನ್ ಅವರನ್ನು 21–17, 13–21, 21–13 ರಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಈ ವರ್ಷ ಯಾವುದೇ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಕ್ವಾರ್ಟರ್ಫೈನಲ್ಗಿಂತ ಮೇಲೆರಲು ವಿಫಲರಾಗಿರುವ ಪ್ರಣಯ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿಫಲರಾದರು. ಎಂಟನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಪರ್ಹಾನ್ ಅಲ್ವಿ ಅವರು 21–19, 21–10 ರಿಂದ ಮಾಜಿ ವಿಶ್ವ ಜೂನಿಯರ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪ್ರಣಯ್ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದರು.</p>.<p>₹4.21 ಕೋಟಿ ಬಹುಮಾನ ಮೊತ್ತದ ಈ ಟೂರ್ನಿಯ ಮೂರನೇ ದಿನವಾದ ಗುರುವಾರ ಭಾರತದ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ಕಿದಂಬಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಕೂಡ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರು. ಜಪಾನ್ನ ಶೋಗೊ ಒಗಾವಾ ಅವರು 22–20, 21–16 ರಿಂದ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅವರನ್ನು ಮಣಿಸಿದರು.</p>