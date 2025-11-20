ಗುರುವಾರ, 20 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homesportsother sports
ADVERTISEMENT

Australian Open Badminton 2025: ಎಂಟರ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಶೆಟ್ಟಿ, ಲಕ್ಷ್ಯ

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಓಪನ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್: ಪ್ರಣಯ್, ಶ್ರೀಕಾಂತ್‌ಗೆ ಸೋಲು
ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 20 ನವೆಂಬರ್ 2025, 13:02 IST
Last Updated : 20 ನವೆಂಬರ್ 2025, 13:02 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Kidambi SrikanthAustralian OpenBadmintonH S Prannoy

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT