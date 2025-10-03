ಅದಾನಿ ಸಮೂಹದ ಸಿಮೆಂಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಸಿಸಿಗೆ ಐ.ಟಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ₹23 ಕೋಟಿ ದಂಡ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ಅದಾನಿ ಸಮೂಕದ ಸಿಮೆಂಟ್ ತಯಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಸಿಸಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ಗೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ (ಐ-ಟಿ) ಇಲಾಖೆಯು ಒಟ್ಟು ₹23.07 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ದಂಡಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿದೆ.</p><p>ಇದನ್ನು ಮೇಲ್ಮನವಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಮುಂದೆ ಅದಾನಿ ಸಮೂಹ ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p><p>2015-16ರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ‘ಆದಾಯದ ತಪ್ಪು ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಐಟಿ ಇಲಾಖೆಯು ₹14.22 ಕೋಟಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದೆ.</p><p>2018-19ರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ವರ್ಷದ ಆದಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ತೋರಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ₹8.85 ಕೋಟಿ ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸಿದೆ.</p><p>‘ಕಂಪನಿಯು ನಿಗದಿತ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಆಯುಕ್ತರ ಮುಂದೆ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಎರಡೂ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಲಿದೆ. ದಂಡಕ್ಕೆ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ಕೋರಲಿದೆ ಎಂದು ಎಸಿಸಿ ಗುರುವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p><p>ಕಂಪನಿಯು ಈ ಎರಡು ದಂಡಗಳ ಆದೇಶ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1 ರಂದು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದು, ಈ ದಂಡಗಳು ಕಂಪನಿಯ ಹಣಕಾಸಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.</p> .<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>