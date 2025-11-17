ಸೋಮವಾರ, 17 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homebusinesscommerce news
ADVERTISEMENT

ಅಮೆರಿಕದ ಸುಂಕ ಹೇರಿಕೆಯಿಂದ ರಫ್ತು ಇಳಿಕೆ: ₹3.69 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೊರತೆ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 17 ನವೆಂಬರ್ 2025, 15:21 IST
Last Updated : 17 ನವೆಂಬರ್ 2025, 15:21 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
TaxTrade

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT