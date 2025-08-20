ಭಾರತದ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ರಷ್ಯಾದ ತೈಲ ಖರೀದಿ ಪುನರಾರಂಭ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಖರೀದಿಸುವುದನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ತೈಲ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಕಂಪನಿಗಳಾದ ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ಮತ್ತು ಭಾರತ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಪುನರಾರಂಭಿಸಿವೆ. </p>.<p>ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರ್ಗೆ ಪೂರೈಕೆ ಆಗುವ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವನ್ನು ಈ ಕಂಪನಿಗಳು ಖರೀದಿಸಿವೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ಹೇಳಿವೆ.</p>.<p>ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಮೇಲಿನ ರಿಯಾಯಿತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಹಾಗೂ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಖರೀದಿಸುವುದನ್ನು ಅಮೆರಿಕವು ಟೀಕಿಸಿದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಈ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಖರೀದಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ರಿಯಾಯಿತಿಯು ತುಸು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.</p>.<p class="bodytext">ರಷ್ಯಾದ ಉರಲ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗೆ ಸಿಗುವ ರಿಯಾಯಿತಿಯು ಈಗ 3 ಡಾಲರ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಈ ಬೆಲೆಯು ಭಾರತದ ತೈಲ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಚೀನಾ ಕೂಡ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಖರೀದಿಸುವುದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.</p>.<p class="bodytext">ಉರಲ್ ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ಕಂಪನಿಯು ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಇತರ ಕೆಲವು ದರ್ಜೆಯ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವನ್ನೂ ಖರೀದಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p class="bodytext">ಹಣಕಾಸಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಆಧರಿಸಿ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಖರೀದಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ಕಂಪನಿಯು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಶ್ಲೇಷಕರಿಗೆ ಸೋಮವಾರ ಹೇಳಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>