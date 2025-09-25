<p><strong>ಚಂಡೀಗಢ:</strong> ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಇನ್ಫೊಸಿಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ₹ 300 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಮೊಹಾಲಿಯಲ್ಲಿ ನೂತನ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಪಂಜಾಬ್ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವ ಸಂಜೀವ್ ಅರೋರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಇಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 30 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ತಲೆ ಎತ್ತಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ವಿರುದ್ಧ ವೀಸಾ ದುರ್ಬಳಕೆಯ 2ನೇ ದೂರು.<p>ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ 3 ಲಕ್ಷ ಚದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಇದು ನಗರದಲ್ಲಿ 2,500 ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಜಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ 4.80 ಲಕ್ಷ ಚದರ ಅಡಿ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>2017ರಿಂದ ಮೊಹಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೊಸಿಸ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ನಗರದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.</p><p>ನಮಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೆಂಬಲ ದಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ಇನ್ಫೊಸಿಸ್ ಮೊಹಾಲಿ ಕೇಂದ್ರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಸಮೀರ್ ಗೋಯಲ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.ವೀಸಾ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ವಂಚನೆ ಆರೋಪ : ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು.<p>ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವು ಈ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಗೋಯಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಹಲವು ಉಪಕ್ರಮವು ಪಂಜಾಬ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬಂಡವಾಳ ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಕಾರಣಗಿದೆ. ಕೈಗಾರಿಕಾ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ನಾವು 45 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಹಲವು ಮಂದಿ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ನಮಗೆ ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವ ಸಂಜೀವ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p> .ಇನ್ಫೋಸಿಸ್: ರೂ.1,906 ಕೋಟಿ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>