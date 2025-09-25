ಗುರುವಾರ, 25 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homebusinesscommerce news
ADVERTISEMENT

ಪಂಜಾಬ್‌ನ ಮೊಹಾಲಿಯಲ್ಲಿ ₹ 300 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೊಸಿಸ್ ಕ್ಯಾಂ‍ಪಸ್

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 25 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 9:34 IST
Last Updated : 25 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 9:34 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ವಿರುದ್ಧ ವೀಸಾ ದುರ್ಬಳಕೆಯ 2ನೇ ದೂರು

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ವಿರುದ್ಧ ವೀಸಾ ದುರ್ಬಳಕೆಯ 2ನೇ ದೂರು
fallback
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ವೀಸಾ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ವಂಚನೆ ಆರೋಪ : ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ವೀಸಾ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ವಂಚನೆ ಆರೋಪ : ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು
fallback
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಇನ್ಫೋಸಿಸ್: ರೂ.1,906 ಕೋಟಿ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಇನ್ಫೋಸಿಸ್: ರೂ.1,906 ಕೋಟಿ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ
ಇನ್ಫೋಸಿಸ್: ರೂ.1,906 ಕೋಟಿ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ
InfosysMohaliCAMPUS

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT