<p><strong>ಬರ್ಧಮಾನ್:</strong> ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮಾ ಕಂತಿನ ಮೇಲಿನ ಜಿಎಸ್ಟಿ ರದ್ದು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದರೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಖಜಾನೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ₹900 ಕೋಟಿ ನಷ್ಟವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸವಲತ್ತು ಕೈಗೆಟುಕುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮಾ ಕಂತಿನ ಮೇಲಿನ ಜಿಎಸ್ಟಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡುವಂತೆ ಮೊದಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ. ಈ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಮನ್ನಾದಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ಬೊಕ್ಕಸಕ್ಕೆ ಹೊರೆ ಬೀಳಲಿದೆ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಜನರ ಆರೋಗ್ಯವೇ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಮಂಗಳವಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಜಿಎಸ್ಟಿ ಕಡಿತದ ಬಳಿಕ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗಳು ದರ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕುಟುಂಬಗಳ ಮೇಲಿನ ಹೊರೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪ್ರಸ್ತುತ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮಾ ಕಂತಿನ ಮೇಲೆ ಶೇ 18ರಷ್ಟು ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ (ಜಿಎಸ್ಟಿ) ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ವರಮಾನದ ಪಾಲು ಶೇ 9ರಷ್ಟಾಗಿದೆ.</p>