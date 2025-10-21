‘ಸ್ಕಿನ್ಸ್‌’ ಸ್ಪರ್ಧೆ: ನ.8,9ರಂದು ‘ನೆಟ್ಟಕಲ್ಲಪ್ಪ ಈಜು ಸ್ಪರ್ಧೆ’

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಪ್ರತಿವರ್ಷವೂ ಈಜುಪ್ರಿಯರು ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುವ ಅತ್ಯಂತ ರೋಮಾಂಚಕ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತವಾದ ‘ನೆಟ್ಟಕಲ್ಲಪ್ಪ ಈಜು ಸ್ಪರ್ಧೆ’ಗೆ ವೇದಿಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿಯೂ ಕೂಟವು ಪದ್ಮನಾಭನಗರದಲ್ಲಿರುವ ನೆಟ್ಟಕಲ್ಲಪ್ಪ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಕೇಂದ್ರ (ಎನ್ಎಸಿ)ದಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ 8 ಮತ್ತು 9ರಂದು ಆಯೋಜನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. </p>.<p>ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಮತ್ತು ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಇರುವ ಎನ್ಎಸಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವರ್ಷವು ನಡೆಯುವ ಈ ಕೂಟವು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಈಜು ಕ್ರೀಡೆಯತ್ತ ಮಕ್ಕಳು, ಯುವಕರನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಿಸಲು ‘ನೆಟ್ಟಕಲ್ಲಪ್ಪ ಈಜು ಸ್ಪರ್ಧೆ’ಯು ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿರುವ ಭಾರತದ ಅಗ್ರಮಾನ್ಯ ಈಜುಪಟುಗಳು, ಒಲಿಂಪಿಯನ್ ಈಜು ಸಾಧಕರು. ಈ ಬಾರಿಯೂ ಖ್ಯಾತನಾಮ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಈಜುಪಟುಗಳು ‘ಸ್ಪರ್ಧಾಕೊಳ’ಕ್ಕೆ ಧುಮುಕಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವರ್ಷವೂ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ‘ಸ್ಕಿನ್ಸ್’ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಣೆಯಾಗಿವೆ. ನಾಕೌಟ್ ಮಾದರಿಯ ಈ ರೇಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈಜುಪಟುಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ನೈಜಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಸುತ್ತುಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಈಜು ಕೌಶಲಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಅವರ ದೈಹಿಕ ಶಕ್ತಿ, ವೇಗ ಮತ್ತು ಮನೋದಾರ್ಢ್ಯಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಒಲಿಂಪಿಯನ್ ಈಜುಪಟುಗಳು ಕೂಡ ಈ ಸವಾಲು ಎದುರಿಸುವ ರೀತಿ ಅನನ್ಯವಾಗಿದೆ. ನೋಡುಗರಿಗಂತೂ ರೋಚಕ ರಸದೌತಣವನ್ನು ಈ ‘ಸ್ಕಿನ್ಸ್’ ನೀಡುತ್ತದೆ. </p>.<p>‘ಒಟ್ಟು ₹ 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಗದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಹಲವು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪುರಸ್ಕಾರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಾಲಿಗೆ ಈಗ 'ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ಈಜುಗಾರ’ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೂಡ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ತಲಾ ಒಬ್ಬರು ಸ್ಪರ್ಧಿಗೆ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ವಿಜೇತರಿಗೆ ಒಟ್ಟು ₹50 ಸಾವಿರ ನೀಡಲಾಗುವುದು’ ಎಂದು ಎನ್ಎಸಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ವರುಣ್ ನಿಜಾವನ್ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ದಿವಂಗತ ಕೆ.ಎ. ನೆಟ್ಟಕಲ್ಲಪ್ಪ ಅವರು ಕ್ರೀಡಾಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನೀಡಿರುವ ಹಲವು ಕೊಡುಗೆಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರಣೆಗೊಂಡಿರುವ ಈಜು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇದಾಗಿದೆ. ಈಜು ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ತಾರೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಮಹಾನ್ ಉದ್ದೇಶ ಈ ಕೂಟದ್ದಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವದರ್ಜೆಯ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುವ ಸದಾವಕಾಶ ಈಜುಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಲಭಿಸಲಿದೆ. </p>.<p><strong>ಹೆಸರು ನೋಂದಾಯಿಸಲು;</strong> https://nac.org.in/ nettakallappa-swimming- competition ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ. ವಿವರಗಳಿಗೆ; https://nac.org.in ಜಾಲತಾಣಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ.</p>.<p><strong>ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಜಲಚರ ಸ್ಪರ್ಧೆ</strong></p>.<p>ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಜಲಚರ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ನೆಟ್ಟಕಲ್ಲಪ್ಪ ಈಜು ಸ್ಪರ್ಧೆ 2025 ನವೆಂಬರ್ 8 ಮತ್ತು 92025 ರಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನೆಟ್ಟಕಲ್ಲಪ್ಪ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್ (ಎನ್ಎಸಿ) ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. </p><p>ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಪೋಷಿಸುವ ಬದ್ಧತೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಎನ್ಎಸಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭಾರತೀಯ ಈಜುಗಾರಿಕೆಯ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಲಿದೆ ಈ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವೈಭವಕ್ಕಾಗಿ ಧುಮುಕುವ ಒಲಿಂಪಿಯನ್ನರು ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶದ ಕೆಲವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸಲಿದೆ. ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿಸುವುದು ಸ್ಕಿನ್ಸ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದು ಇದು ರೋಮಾಂಚಕ ನಾಕ್ಔಟ್ ಓಟದ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ ಈಜುಗಾರರು ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಮತ್ತು ವೇಗ ಎರಡನ್ನೂ ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಸುತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. </p><p>ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಲಿಂಪಿಯನ್ನರು ಸ್ಕಿನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಾದ ಏಕೈಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ ಇದು ಕ್ರೀಡಾ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಈಜುಗಾರರಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ನೋಡಲೇಬೇಕಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು ₹1 ಮಿಲಿಯನ್ ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಗದು ಬಹುಮಾನದೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯು ತೀವ್ರವಾದ ಸಾಹಸ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹಭರಿತ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.</p><p> ಈ ವರ್ಷದ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ಮನ್ನಣೆಯಾಗಿದೆ-ಅತ್ಯಂತ ಮೌಲ್ಯಯುತ ಈಜುಗಾರ (ಎಂವಿಎಸ್) ಪ್ರಶಸ್ತಿ ₹ 50000 ಬಹುಮಾನದ ಪರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವವರನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀ. K.A. ಅವರ ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದ ನೆಟ್ಟಕಲ್ಲಪ್ಪ ಈಜು ಸ್ಪರ್ಧೆ. ನೆಟ್ಟುಕಲ್ಲಪ್ಪ ಕ್ರೀಡೆಯ ಮೂಲಕ ಯುವಕರನ್ನು ಸಬಲೀಕರಣಗೊಳಿಸುವ ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಕ್ಕೆ ಗೌರವವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಗಣ್ಯ ಈಜುಗಾರರು ಉದಯೋನ್ಮುಖ ತಾರೆಗಳು ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ಗಳ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಾಗಿ ವಿಕಸನಗೊಂಡಿದೆ. ವೀಕ್ಷಕರು ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ ವಿದ್ಯುದ್ದೀಕರಣ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ವಾತಾವರಣದಿಂದ ತುಂಬಿದ ವಾರಾಂತ್ಯವನ್ನು ಎದುರು ನೋಡಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿಃ https://nac.org.in ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ನೋಂದಾಯಿಸಲು ಭೇಟಿ ನೀಡಿಃ https://nac.org.in/nettakallappa-swimming-competition / </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>