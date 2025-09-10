<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಆಧಾರಿತ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳಿಗೆ (ಎಂ.ಎಫ್) ಹಣದ ಒಳಹರಿವಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇ 22ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ (ಎಎಂಎಫ್ಐ) ಬುಧವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ₹42,702 ಕೋಟಿ ಒಳಹರಿವಾಗಿತ್ತು. ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ₹33,430 ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಒಳಹರಿವು ₹9 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ.</p>.<p>ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ (ಎಸ್ಐಪಿ) ಹೂಡಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ₹28,265 ಕೋಟಿ ಒಳಹರಿವಾಗಿದೆ. ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ₹28,464 ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. </p>.<p>ನ್ಯೂ ಫಂಡ್ ಆಫರ್ (ಎನ್ಎಫ್ಒ) ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಆಗಿರುವುದು ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಗಳು ಒಳಹರಿವಿನ ಇಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅಮೆರಿಕದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುಂಕ ಹೇರಿಕೆಯು ಸಹ ಒಳಹರಿವು ಇಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಚಿನ್ನದ ಇಟಿಎಫ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಳಹರಿವು ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ₹1,256 ಕೋಟಿಯಷ್ಟಿತ್ತು. ಇದು ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ₹2,190 ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಉದ್ಯಮವು ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ₹52,443 ಕೋಟಿ ಒಳಹರಿವು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>