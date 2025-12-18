ಹೊಸ ಮೂರು ವಾಹನಗಳ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ನಿಸ್ಸಾನ್ ಸಜ್ಜು

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಮುಂದಿನ 14ರಿಂದ 16 ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಹೊಸ ಮಾದರಿಯ ವಾಹನಗಳನ್ನು ದೇಶದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಜಪಾನ್ನ ವಾಹನ ತಯಾರಿಕಾ ಕಂಪನಿ ನಿಸ್ಸಾನ್ ಗುರುವಾರ ಹೇಳಿದೆ.</p>.<p>ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರಲಿರುವ ತನ್ನ ಏಳು ಆಸನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ವಾಹನದ ಹೆಸರು ‘ಗ್ರಾವೈಟ್’ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಈಗ ದೇಶದಲ್ಲಿ 155 ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, 2026–27ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು 250ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ. </p>.<p>‘ಗ್ರಾವೈಟ್’ ಎಂಪಿವಿಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಎಸ್ಯುವಿ ಟೆಕ್ಟಾನ್ ಅನ್ನು 2026ರ ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಏಳು ಆಸನದ ಎಸ್ಯುವಿ ಅನ್ನು 2027ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಕಂಪನಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>