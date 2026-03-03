ಕ್ಷೇಮ–ಕುಶಲ | ನಂಬಿಕೆಯೇ ಬದುಕಿನ ಬುನಾದಿ 

<p>ಇಂದಿನ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಮನುಷ್ಯ ಸಂಬಂಧಗಳು ದಿನೇ ದಿನೇ ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೆರೆಹೊರೆಯವರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕದಿದ್ದ ಕಾಲವಿತ್ತು. ಇಂದು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರನ್ನೇ ಗುರುತು ಹಿಡಿಯಲಾಗದ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ಮೂಲ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಅಪನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವ ವಿಶ್ವಾಸ. ಮಾನವ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬೆಸೆಯುವ ಪ್ರಮುಖ ಸೇತುವೆ ಎಂದರೆ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸ. ಅದು ಇದ್ದರೆ ಸಂಬಂಧ ಗಟ್ಟಿ; ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬರೀ ಹೊಡೆದಾಟ, ಅನುಮಾನ ಮತ್ತು ಒಂಟಿತನ.</p>.<p><strong>ವಿಶ್ವಾಸ ಎಂದರೇನು?</strong></p>.<p>ವಿಶ್ವಾಸ ಎಂದರೆ ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗಿರುವ ನಂಬಿಕೆ. ನಮ್ಮ ನೋವು-ನಲಿವುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಬ್ಬರು ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆ. ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಒತ್ತಾಸೆಯಾಗಿ ಯಾರೋ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆಂಬ ಧೈರ್ಯ. ಡಿ.ವಿ.ಜಿ. ಅವರು ತಮ್ಮ ‘ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ’ದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತೆ ನಿಜವಾದ ಸುಖವೆಂಬುದು ಬಾಹ್ಯ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದು ಆತ್ಮದ ಗುಣ. ʻಮೌನದೊಳೊ ಮಾತಿನೊಳೊ ಹಾಸ್ಯದೊಳೊ ಹಾಡಿನೊಳೊ। ಮಾನವಂ ಪ್ರಣಯದೊಳೊ ವೀರ ವಿಜಯದೊಳೊ।। ಏನೋ ಎಂತೋ ಸಮಾಧಾನಗಳನರಸುತಿಹ। ನಾನಂದವಾತ್ಮಗುಣ ಮಂಕುತಿಮ್ಮʼ; ಅಂದರೆ, ಮೌನ, ಮಾತು, ಹಾಸ್ಯ, ಪ್ರೀತಿ, ವಿಜಯಗಳ ಮೂಲಕ ಮನುಷ್ಯನು ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ನಿಜವಾದ ಆನಂದವು ಆತ್ಮದ ಗುಣ. ಇದೇ ರೀತಿ, ಇತರರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹುಡುಕುವ ವಿಶ್ವಾಸವೂ ಒಂದು ಆಂತರಿಕ ಭದ್ರತೆಯ ಭಾವನೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ವಿಶ್ವಾಸವು ಕೇವಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಡುವೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕುಟುಂಬ, ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರದ ನಡುವೆಯೂ ಇರಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯ ಗುಣ. ತಂದೆ-ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ನಡುವಿನ ವಿಶ್ವಾಸವೇ ಮನೆಯನ್ನು ಸ್ವರ್ಗವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿಯರ ನಡುವಿನ ನಂಬಿಕೆಯೇ ದಾಂಪತ್ಯವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರ ನಡುವಿನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯೇ ಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ತರುತ್ತದೆ.</p>.<p><strong>ಇಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ನಶಿಸುತ್ತಿರುವುದೇಕೆ?</strong></p>.<p>ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನಮ್ಮನ್ನು ಜೋಡಿಸಿದೆ, ಆದರೆ ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿದೆ. ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ದೂರವಾಣೀ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ನೋವಾದಾಗ ಮಾತನಾಡಲು ಒಬ್ಬ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತನಿಲ್ಲ! ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಈ ಯುಗದಲ್ಲಿ, ತಾವು ಬೆಳೆಯಲು ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ಮನೋಭಾವ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಡುವೆ ಅಪನಂಬಿಕೆಯ ಬೇರು ಆಳವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಸ್ವಾರ್ಥಗಳು, ಅಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಅಸೂಯೆ ನಮ್ಮ ನಡುವಿನ ಪಾವಿತ್ರ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಸಮಾಜ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಹಾರ್ಟ್ಶೋರ್ನ್ ಅವರ ಮಾತಿನಂತೆ, ʻವಿಶ್ವಾಸವೆಂಬುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಂಬಿಕೆಯೇ. ಇದರ ಅರ್ಥ, ನಮ್ಮ ಪಾಲಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಭಾಗವನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೊಂದಿರುವುದು.ʼ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವೇ ಕುಸಿದಾಗ, ಸಮಾಜದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೇ ಕುಸಿಯಲಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ.</p>.<p><strong>ವಿಶ್ವಾಸದ ಅಗತ್ಯವೇನು?</strong></p>.<p>ವಿಶ್ವಾಸವಿಲ್ಲದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಯಾರ ಮೇಲೂ ನಂಬಿಕೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು ಸ್ಥಗಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಮನೆಗಳು ಕಾರಾಗೃಹವಾಗುತ್ತವೆ. ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ, ಖಿನ್ನತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ವಿಶ್ವಾಸವಿದ್ದಾಗ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಸಹಬಾಳ್ವೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಜನರು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ನೆರವಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ವಿಶ್ವಾಸವೇ ವ್ಯವಹಾರದ ಮೂಲಾಧಾರ. ಬಿಬಿಸಿಯ ʻಥಾಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಡೇʼ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರೆವರೆಂಡ್ ಡಾ. ಸ್ಯಾಮ್ ವೆಲ್ಸ್ ಅವರು, ʻನಂಬಿಕೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ; ಅದನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟʼ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಮ್ಮೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಸಾಧನೆ.</p>.<p><strong>ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ?</strong></p><p>ನಂಬಿಕೆ ಕಟ್ಟುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ, ಕೆಡವುವುದು ಬಹಳ ಸುಲಭ. ಅದನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಮ್ಮಿಂದಾಗುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಇಂತಿವೆ:</p><p><strong>ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ: </strong>ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮುಖ್ಯ. ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವುದು, ಮೋಸ ಮಾಡುವುದು ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಮುರಿಯುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಮಾತು ಮತ್ತು ಕೃತಿಯ ನಡುವಿನಲ್ಲಿ ಅಂತರವಿಲ್ಲದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.</p><p><strong>ಗೌಪ್ಯತೆ ಕಾಪಾಡುವುದು</strong>: ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಂಬಿ ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಇತರರ ಮುಂದೆ ಹೇಳಬಾರದು. ಇತರರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು.</p><p><strong>ಸಮಯಪ್ರಜ್ಞೆ</strong>: ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು, ಕೊಟ್ಟ ಮಾತನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕೂಡ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ತಡಮಾಡುವುದು, ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡುವುದು ಅಪನಂಬಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.</p><p><strong>ಸಹಾನುಭೂತಿ</strong>: ಇತರರ ತೊಂದರೆ-ನೋವುಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು. ಬೆಂಬಲ ಬೇಕಾದಾಗ ಜೊತೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬಾಂಧವ್ಯ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.</p><p><strong>ಕ್ಷಮಿಸುವ ಗುಣ</strong>: ತಪ್ಪುಗಳು ಆಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬೇಡ. ಕ್ಷಮಿಸುವ ಮನೋಭಾವ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡರೆ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ.</p><p><strong>ಮನುಷ್ಯತ್ವವೇ ಮೂಲ</strong></p><p>ಮನುಷ್ಯಜೀವನ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಗಳೇ ದೋಣಿ. ಆ ದೋಣಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸವೇ ಚುಕ್ಕಾಣಿ.</p><p>ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನವರನ್ನು ಅನುಮಾನದ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ನೋಡುವ ಬದಲು, ಅವರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಕಾಣಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸೋಣ. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಸಹಾಯಗಳ ಮೂಲಕ, ಮುಗುಳ್ನಗೆಯ ಮೂಲಕ, ಪ್ರೀತಿಯ ಮಾತಿನ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಆ ವಿಶ್ವಾಸದ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟೋಣ. ಏಕೆಂದರೆ, ನಂಬಿಕೆಯೇ ಬದುಕಿನ ಬುನಾದಿ; ಅದನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದೇ ನಿಜವಾದ ಮಾನವೀಯತೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>