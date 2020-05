ಕೋವಿಡ್‌–19 ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಆದಾಯ ಕುಸಿತ: 1,400 ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಿದೆ ಓಲಾ 

ನವದೆಹಲಿ: ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಆ್ಯಪ್‌ ಆಧಾರಿತ ಕ್ಯಾಬ್‌ ಸೇವೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಓಲಾ, ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್‌ನಿಂದ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ 1,400 ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ಎರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ 95ರಷ್ಟು ಆದಾಯ ಕುಸಿದಿದೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಭವಿಷ್‌ ಅಗರ್ವಾಲ್‌ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

'ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕಿನಿಂದಾಗಿ ವಹಿವಾಟಿನ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಕೋವಿಡ್–19 ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ವರೆಗೂ ಕಾಡಲಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಚಾಲಕರ ಹಾಗೂ ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರ ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದೆ. ಕಳೆದ 2 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಆದಾಯ ಶೇ 95ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, 1,400 ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಕಾರ್ಯದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ನೀಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ' ಎಂದು ಭವಿಷ್ ಅಗರ್ವಾಲ್‌ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿರುವ ಇ–ಮೇಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಸೇವೆಯ ವಹಿವಾಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತೆರವು ಗೊಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ವಾರದಲ್ಲಿ ಓಲಾ ಫೂಡ್ಸ್‌ ಹಾಗೂ ಓಲಾ ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆಗಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಜಾಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ಕೋವಿಡ್‌–19ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಹಾಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಬಹುತೇಕ ಕಂಪನಿಗಳು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿವೆ, ವಿಮಾನಯಾನ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಸಂಚಾರ ಮಾತ್ರ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಹಾಗೂ ರಜಾ ದಿನಗಳನ್ನು ಸುತ್ತಾಡಿ ಕಳೆಯುವುದು ದೂರವೇ ಉಳಿದಂತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದಿರುವುದನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

