ನವದೆಹಲಿ: ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರಾಟ, ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡದ ಅಥವಾ ಲೇಬಲ್ ಇಲ್ಲದ ಕೆಲವು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ(ಜಿಎಸ್‌ಟಿ) ವಿನಾಯಿತಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಕುರಿತ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮಂಗಳವಾರ ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯ ಮತ್ತು ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಮಂಡಳಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿವೆ.

ಸರಣಿ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ಬ್ರಾಂಡ್‌ರಹಿತ/ ಲೇಬಲ್ ಇಲ್ಲದ ಕಾಳುಗಳು, ಹಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಮೊಸರು/ಲಸ್ಸಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಓಟ್ಸ್, ಗೋಧಿ, ಜೋಳವನ್ನೂ ಈ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

It must also be noted that items specified below in the list, when sold loose, and not pre-packed or pre-labeled, will not attract any GST. (10/14) pic.twitter.com/NM69RbU13I

