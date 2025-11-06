<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಎಸ್ಬಿಐ ಫಂಡ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನಲ್ಲಿನ (ಎಸ್ಬಿಐಎಫ್ಎಂಎಲ್) ಶೇ 10ರಷ್ಟು ಷೇರನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು (ಐಪಿಒ) ಭಾರತೀಯ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಅಮುಂಡಿ ಇಂಡಿಯಾ ನಿರ್ಧರಿಸಿವೆ.</p>.<p>ಎಸ್ಬಿಐ ಫಂಡ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನಲ್ಲಿನ ತನ್ನ ಷೇರುಗಳ ಪೈಕಿ 3.20 ಕೋಟಿ (ಶೇ 6.30ರಷ್ಟು) ಈಕ್ವಿಟಿ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಐಪಿಒ ಮೂಲಕ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (ಎಸ್ಬಿಐ) ಷೇರುಪೇಟೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಅಮುಂಡಿ ಇಂಡಿಯಾ ಸಹ ಎಸ್ಬಿಐಎಫ್ಎಂಎಲ್ನಲ್ಲಿನ 1.88 ಕೋಟಿ (ಶೇ 3.70ರಷ್ಟು) ಈಕ್ವಿಟಿ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆ. ಇವೆರಡೂ ಕಂಪನಿಗಳು ಒಟ್ಟು 5.08 ಕೋಟಿ (ಶೇ 10) ಷೇರುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಿವೆ. ಈ ಐಪಿಒ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ 2026ರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿವೆ.</p>.<p>ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಸ್ಬಿಐಎಫ್ಎಂಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಸ್ಬಿಐ ಶೇ 61.91 ಮತ್ತು ಅಮುಂಡಿ ಇಂಡಿಯಾ ಶೇ 36.36ರಷ್ಟು ಷೇರನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಎಸ್ಬಿಐ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ 1987ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಯಿತು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>